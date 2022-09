Anabel Pantoja rompe el silencio para confirmar los peores presagios

Anabel Pantoja ha dicho basta y no va a permitir que nadie invada su vida privada más de la cuenta. Ni que se esté cuestionando el papel que desempeña como hija en el cuidado de su padre enfermo.

Recordemos que Anabel Pantoja fue acusada en las últimas semanas de cierta dejadez con respecto a Bernardo, su progenitor. Todo después de que este ingresase en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla por complicaciones en su salud. El caso es que la joven apenas se acercó a verlo en una sola ocasión tras regresar de Supervivientes.

Fue un hecho este que llamó mucho la atención a todos los fieles de la prensa del corazón. Y en las redes sociales hubo una corriente contraria a Anabel. Criticaban que no estaba dispuesta a ayudar a un familiar que lo estaba pasando tan mal como el hermano de Isabel Pantoja.

Anabel Pantoja dice basta y se planta como nunca ante la prensa

Lo cierto es que tras su experiencia en los Cayos Cochinos, Anabel ha pasado un verano de placer junto a su novio, Yulen Pereira, lejos de su padre.

| Telecinco

Aunque su estado de salud era preocupante, la colaboradora de Sálvame tan solo ha acudido en dos ocasiones a verle.

Eso sí, ella está pendiente de él a nivel económico, ya que sufraga cualquier gasto que necesite este. Y paga una cantidad importante para que Junco, la esposa de Bernardo, tenga ayuda de otras personas para sus cuidados.

La realidad es que Anabel Pantoja se ha puesto manos a la obra y en los últimos días ha dejado Canarias para visitar a su padre en Sevilla. La hemos visto publicar diferentes stories en los que se ve a la influencer darle de cenar al bueno de Bernardo.

El alarmente estado de su padre provoca el estallido de la influencer

Así, ha zanjado cualquier polémica en relación al interés que pone en cuidar de su familiar. Eso sí, en las últimas horas ha dejado claro que no piensa comentar nada más sobre el tema. Y que no tiene por qué dar más explicaciones de lo que hace o deja de hacer con su vida y lo que se preocupa de su padre.

| La Noticia Digital

Anabel ha hablado brevemente con los reporteros de prensa después de disfrutar de unos días en Sevilla con Yulen Pereira. Hace unas horas, su novio regresó a Madrid y tomaba la decisión de retomar su carrera de esgrimista para llegar lo mejor posible a los Juegos de 2023.

Una alegre noticia para su novio sobre la que la sobrina de Isabel Pantoja, sin muchas ganas de hablar, ha evitado referirse: "No os voy a decir nada. Lo siento por vosotros", ha contestado.

"No es como para estar dando aquí todos los días un parte"

Con bastante cansancio, mascarilla y gafas de sol, la sobrina de la tonadillera ha dicho 'hasta aquí' ante las cámaras. Y es que no aguanta más tantos comentarios y le ha espetado lo siguiente al reportero que le preguntaba por el hermano de Isabel.

| GTRES

"Lo siento por vosotros porque sé que estáis trabajando, pero no os voy a atender. Gracias por el interés, pero no voy a hablar nada de mi padre, ni del estado, ni de nada", ha sentenciado.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Con gesto serio, Anabel ha afirmado que su padre "está bien", aunque no esconde que "la cosa es seria". "No es como para estar dando aquí todos los días un parte. Después se utilizan cosas y no me da la gana", ha dicho en tono enfadado por lo que se ha comentado sobre que no le preocupa el estado de Bernardo.