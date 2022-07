Anabel Pantoja recae en su peor adicción al asumir lo que pasa con su primer hijo

Anabel Pantoja se ha convertido en el miembro más cotizado de su familia, cualquier periodista daría lo que fuera por hablar con ella. Solamente lo ha conseguido Toñi Moreno, quien ha logrado hacerle una entrevista en el plató de Déjate Querer. La colaboradora se ha reencontrado con su exmarido, algo que podría no haberle sentado bien a Yulen Pereira.

Anabel Pantoja conoció al deportista en la isla de Supervivientes, poco a poco se fue enamorando de él y aseguró que lo quería todo. Estaba dispuesta a hacer algo que consideraba imposible: quedarse embarazada y empezar una nueva vida. Sin embargo, la relación en España no ha sido tan buena como todo el mundo pensaba, de hecho hay varias teorías sobre la mesa.

Anabel, según la opinión de Jorge Javier Vázquez, se ha dado cuenta de que Yulen no está a la altura de las circunstancias. Este suceso sorpresa ha provocado algo inesperado: el primer hijo de la colaboradora tardará en llegar más tiempo de la cuenta. La pareja pensaba formar una familia, pero la felicidad ha sido un breve espejismo retransmitido en televisión.

“Yo creo que Anabel se ha dado cuenta al llegar a Madrid de que no le gusta Yulen y va a volver con Omar Sánchez”, desliza Jorge Javier. Su planteamiento tiene mucho peso porque ha seguido de cerca el romance y sabe todo lo que ha pasado detrás de las cámaras. Justo después de salir a la luz esta información ha sucedido lo inevitable: la sevillana ha recaído en su gran vicio.

Pantoja ha publicado un vídeo en sus redes sociales rodeada de comida, ha perdido mucho peso y no va a tardar en recuperarlo. Se ha sometido a varias operaciones, pero ninguna ha funcionado porque siente una gran adicción por comer a horas inoportunas. No lleva una dieta saludable y es posible que recupere los kilos que ha perdido en las próximas semanas.

Anabel Pantoja pidió ayuda a especialistas

Anabel es plenamente consciente de que tiene un problema con la comida, no se puede controlar y se alimenta de forma equivocada. Dulce, salado y a cualquier hora, justo lo que le recomendaron los especialistas después de la operación. Su amiga Raquel Bollo desveló en Viva la Vida que se puso “un anillo”, pero no le sirvió de nada porque no siguió los consejos.

Pantoja tiene que muchas cuentas pendientes, debe dar explicaciones y la ansiedad crece por momentos, de ahí sus comidas compulsivas. Supuestamente, según Viernes Deluxe, se ha dado cuenta de que su relación con Yulen no va a ningún lado. Justo después se ha atiborrado a bollos y galletas, de ahí que el público haya empezado a sospechar.

La influencer, siguiendo la información de El Programa del Verano, no ha pasado la noche con Yulen Pereira. Ha preferido disfrutar de la compañía de sus amigos, los mismos que le han llenado la casa de caprichos gastronómicos. No sería la primera vez que adelgaza varios kilos y después los recupera, disfrutar de la cocina es una de sus grandes adicciones.

Anabel Pantoja quiere ser madre pronto

Anabel piensa que “las trompas de Falopio caducan”, por eso habló con Yulen para tener un bebé juntos. Sería su primer hijo, algo que ha sorprendido a Omar Sánchez porque ella nunca había querido tener descendencia. El deportista le ha hecho cambiar de planes, pero todo ha cambiado cuando se ha dado cuenta de lo que necesita realmente.

Pantoja está deseando resolver sus cuentas pendientes, se ha creado una situación delicada y no puede seguir así. Necesita eliminar la ansiedad para no cambiar su cuerpo ahora que ha conseguido bajar de peso y estar más sana. Lo único que está claro es que cuenta con el apoyo del público tome la decisión que tome, se ha convertido en una estrella.