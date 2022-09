Anabel Pantoja preocupa a todos por un problema de salud en el peor momento

Anabel Pantoja estaba feliz haciendo sus sueños realidad junto con su pareja Yulen Pereira, hasta que México la ha hecho pasar factura. Hace unas horas, su pareja confirmaba a través de Instagram que su estado de salud no estaba del todo bien.

Mareos, vómitos, fiebre y mal cuerpo, fueron los síntomas que tuvo Yulen Pereira tras su viaje a Estados Unidos, que ahora padece también Anabel Pantoja. Después de estar todo el viaje juntos y de compartir habitación y cama, era de esperar que en algún momento Anabel Pantoja cayese también enferma.

La pareja ha tenido que quedarse en la cama un poco más de lo que esperaban y se han perdido algunas de las paradas previstas. A pesar de ello, Alejandro Nieto, Tania Medina, Ana Luque y su marido, han podido disfrutar de estas paradas que tenían planeadas en México.

| Anabel Pantoja @anabelpantoja

Una decepción para nuestra Anabel Pantoja, ya que tenía muchas ganas y llevaba tres años esperando de poder disfrutar de las famosas Margaritas. Así que, ahora Anabel Pantoja tendrá que esperar hasta otra ocasión para poder disfrutar y pedir sus deseosos cócteles de Margaritas.

Anabel Pantoja tiene un gran enfermero preocupándose de su evolución

Anabel Pantoja ha reconocido en sus redes sociales, que Yulen no le ha dejado sola en ningún momento y que tiene un gran enfermero preocupándose. Anabel Pantoja a pesar de tener a Yulen cuidándola, ha querido lanzar 'la pullita' de que gracias a él, esta ella así de salud regular.

Una 'pullita' del todo cariñosa, pero que es totalmente cierta, ya que sí Yulen no se hubiese puesto malo en ningún momento, probablemente Anabel tampoco. Lo positivo de esta situación es que no es preocupante y dentro de lo que cabe tanto Anabel Pantoja como Yulen Pereira se encuentran bien y felices.

| Anabel Pantoja @anabelpantoja00

Esta más que claro que aunque Anabel Pantoja esté un poco mal de salud, su estancia en México con Yulen la está haciendo muy feliz. Mientras ellos estaban en la cama, todos sus compañeros de viaje estaban compartiendo cervezas en las playas de la Rivera Maya.

Anabel Pantoja no desaprovecha ningún momento

Aunque Anabel Pantoja no está del todo recuperada, ha decidido no quedarse en casa y salir a disfrutar de sus últimos días en México. Anabel Pantoja, no se ha quedado absolutamente en reposo en la cama y ha preferido salir a la calle para sentirse mejor.

Una decisión que ha tomado para poder disfrutar del país que no conocía hasta ahora y no perderse ningún momento. Anabel Pantoja y Yulen Pereira nos han mostrado una romántica escena de ellos mismos viendo el anochecer en el equinoccio de otoño.

La relación de Anabel Pantoja marcha sobre ruedas

Después de conocerse en el programa Supervivientes y comenzar su relación de manera pública, 'muchos no daban un duro' porque siguieran estando juntos fuera del programa. Pero Anabel Pantoja y su pareja han callado bocas, ya que a día de hoy están más felices que nunca.

Y no solo eso, sino que se encuentran realizando uno de los viajes que planearon durante la emisión del programa. Aunque Anabel Pantoja haya tenido que echar el freno para poder recuperarse y mejorar un poco su salud, la pareja está pasando por uno de los mejores momentos de su relación.

Anabel Pantoja y su pareja se encuentran aprovechando todos los momentos que México les está permitiendo para hacer los planes más románticos y seguir sumando buenos momentos a su relación.

Una relación que a día de hoy, parece estar muy estable con pocos o ningún altibajo y, vista que va para largo plazo. La pareja se encuentra muy feliz y nos lo muestran cada día en sus redes sociales.