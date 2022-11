Anabel Pantoja pide ayuda para no tener problemas durante su embarazo

Anabel Pantoja está cansada de aguantar rumores que no se corresponden con la realidad y ha tomado una decisión: pedir ayuda. Reconoce que se ha planteado ser madre, pero no sabe cuándo será mejor dar el paso y ese tema le asustaba. Por eso ha hablado con su médico y va a congelar sus óvulos, no quiere tener problemas durante su embarazo.

Anabel Pantoja confesó en Supervivientes 2022 que quería tener descendencia y le propuso a Yulen Pereira acompañarle en esta aventura. El deportista se asustó y no le dio una respuesta exacta, pero Pantoja no se molestó y lo consideró normal. Actualmente su relación ha avanzado y Yulen está más animado, pero falta algo: la aprobación de Arelys, madre del esgrimista.

| GTRES

Anabel ha pedido ayuda a sus amigos y entre todos han conseguido que Arelys le vea con buenos ojos, ya son íntimas amigas. En Telecinco aseguran que la influencer ha estado con su suegra de comprar por Madrid y que le ha hecho un regalo muy caro. De momento no se conocen demasiados detalles, pero parece que los problemas familiares ya se han resuelto.

Anabel conoce mejor que nadie cómo funcionan los medios, así que ha alzado la voz y ha contado toda la verdad. Asume que en su momento pensó en quedarse embarazada de Yulen, pero ahora se ha dado cuenta de que es muy pronto. Por eso ha iniciado un tratamiento que consiste en congelar sus óvulos para evitar problemas en el futuro.

El programa que presenta María Patiño en Socialité habló con un testigo que aseguró algo: Panoja había puesto fecha a su maternidad. Supuestamente no quería esperar más de dos años, a pesar de que ella pensaba que no quería ser mamá. Ahora se habría dado cuenta de que estaba equivocada y quiere hacer lo imposible para cumplir su sueño.

Anabel Pantoja sabe que el bebé será demasiado famoso

Anabel trabaja en televisión y en las redes sociales, pero nunca se ha sentido demasiado cómoda delante de las cámaras. Por eso en cuanto ha encontrado una oportunidad ha abandonado Sálvame y ahora solamente colabora con marcas de moda. Para ella la imagen es fundamental, de ahí que haya solucionado sus problemas antes de quedarse en estado.

| Telecinco

Pantoja sabe que lo primero que tenía que hacer antes de empezar los trámites era ganarse la confianza de Arelys. En Telecinco aseguran que la madre de Yulen ya quiere a la andaluza, prueba de ello es que pasean juntas por Madrid. Supuestamente Anabel le ha hecho un regalo bastante caro, aunque su amiga Belén Esteban lo pone en duda.

La prima de Kiko Rivera ha tomado medidas porque sabe que su futuro hijo será famoso antes de tiempo. Poco a poco quiere retirarse de los medios, entre otras cosas porque su actual novio tampoco es amigo de la prensa rosa. Ambos quieren empezar una vida lejos de los revuelos, pero esta tarea será bastante complicada porque siguen muy expuestos.

Anabel Pantoja ha contado toda la verdad

Anabel fue bastante clara cuando habló en Viernes Deluxe de su maternidad. “A lo mejor quiero ser madre de aquí a un par de años”, comentó. Esta frase dio la razón a Socialité, el primer programa que anunció el embarazo de la colaboradora.

Pantoja, haciendo gala del sentido del humor que le caracteriza, piensa que “las trompas de Falopio” caducan. Por eso ha pedido ayuda, no quiere encontrarse ningún inconveniente cuando decida dar el paso.