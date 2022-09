Anabel Pantoja, muda al descubrir las intenciones reales del padre de su primer niño

El verano ha sido de lo más ajetreado para Anabel Pantoja. Desde que terminó Supervivientes, la influencer no ha perdido el tiempo viajando de una parte a otra. Y no lo podía haber hecho de una mejor manera, acompañada de su pareja, Yulen Pereira.

La relación entre ambos se forjó en el concurso, y desde ahí no se han separado. Egipto, Mallorca, Nueva York, la pareja ha aprovechado muy bien el verano. Sin embargo, no todo han sido alegrías para la sobrina de Isabel Pantoja.

Hace un par de semanas saltaba la noticia de que Bernardo Pantoja tenía que ser ingresado de urgencia. Su estado de salud había empeorado, y tenía que ser intervenido. Mientras tanto su hija Anabel estaba de vacaciones, y esto fue objeto de un sinfín de críticas.

Anabel Pantoja en el centro de la polémica

Anabel Pantoja hacía un parón en sus vacaciones para ir a visitar a su padre. La joven se trasladaba de Canarias a Sevilla para estar junto a Bernardo. Pero los medios de comunicación no tardaron en señalar la actitud de Pantoja, algo que la influencer no toleró.

| Telecinco

Anabel llegó incluso a entrar en directo en Sálvame, para hacerle frente a todas las acusaciones:

"No tiene que venir ni un programa ni tres colaboradores a decir lo que tengo que hacer ni dónde tengo que estar".

"Estoy harta de los valores que creéis que tengo que tener. Es mi vida y si me equivoco, me equivoco yo", sentenciaba la influencer.

Gran parte de los colaboradores de Sálvame en especial, Carmen Alcayde criticaron a Anabel por no estar junto a su familia, en unos momentos así.

Y la exsuperviviente no dudó en defenderse:

"Mi padre no está solo tiene a su mujer, a las cuidadoras y el resto estamos de una manera u otra. A mí, mi madre no me prohíbe nada, me ha inculcado a mi padre, protegerle, cuidarle hasta donde pueda".

"¿La mano que mece la cuna, mi madre? Para hablar así de mi madre hay que tener el currículum muy limpio", advertía Anabel Pantoja con gran enfado.

| España Diario

Con todo este revuelo mediático, Anabel ha optado por no pisar un plató de televisión. Todo apuntaba que con la llegada de septiembre, la empresaria se reincorporaría a Sálvame, sin embargo, esto no ha ocurrido.

Anabel ha decidido alejarse del foco mediático, porque sabe que cada paso que da, es objeto de crítica. Y la sobrinísima no está dispuesta a continuar en esta batalla.

Anabel Pantoja no puede con la presión mediática

Lo cierto es que han sido unos meses muy convulsos para Anabel. Su nombre lleva acaparando titulares a diario. Desde que comenzó el concurso de Supervivientes, se convirtió en la protagonista indiscutible.

Además, su relación con Yulen solo ha hecho alimentar aún más la polémica. Así que, es más que comprensible que ahora Anabel solo busque un poco de tranquilidad.

Pero en este mundo del corazón, eso no es nada fácil de conseguir. Hace unos días, Kiko Matamoros comentaba en Sálvame, cuáles habían sido las verdaderas intenciones de Yulen que le llevaron a saltar a la vida pública.

Y es que el joven deportista, no tenía ni la más mínima intención de encontrar el amor en el reality. Según ha revelado Matamoros: "Yulen entró al reality de supervivencia, para que la gente conozca la esgrima, un deporte poco conocido en España", revelaba.

Pero Anabel se interpuso en su camino, y la historia se desdibujó por completo. Tanto es así , que muchos han apuntado ya, que Yulen podría ser quien cumpla uno de los mayores deseos de Anabel: ser madre.

Y es que cuando el amor llega, poco más se puede hacer. Ya solo queda esperar a ver cuáles serán los próximos pasos de la pareja.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco