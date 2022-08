Anabel Pantoja, hundida por el cáncer que su amigo ha escondido hasta el final

Anabel Pantoja ha vuelto de Supervivientes más liada que nunca después de enamorarse de Yulen Pereira y reencontrarse con su exmarido, Omar Sánchez. Han sido unos días frenéticos los que ha pasado la exsuperviviente en la capital de España.

En las últimas horas, la sobrina de Isabel Pantoja ha decidido coger aire. Se ha ido hasta Sevilla para ver a su familia y amigos cercanos. Lo cierto es que mientras ponía rumbo a la capital hispalense, la colaboradora de Sálvame se ha sobresaltado al leer el testimonio de uno de sus pilares en los Cayos Cochinos.

Estamos hablando del flamante ganador de Supervivientes 2022, que se hizo con la victoria en una emocionante final frente a Marta Peñate.

Anabel Pantoja se queda de piedra tras desvelarse la enfermedad

Tras recibir el cheque de 200 000 euros, el novio de Tania Medina concedió una entrevista en profundidad para la revista Lecturas. Allí, desveló algo sobre su hijo que ha dejado consternada a su amiga Anabel.

Y es que, para Alejandro Nieto, su vástago es uno de los pilares vitales de su existencia. El ganador de la última edición del reality estrella de Telecinco daría la vida por el pequeño. Ahora sabemos que el joven sufrió en sus carnes el drama del cáncer con tan solo dos años de edad.

| Telecinco

El hijo del exconcursante de La isla de las tentaciones vino al mundo cuando Nieto tenía 22 años y fue padre con su "novia de toda la vida". El andaluz era demasiado joven y no se sentía listo para convertirse en padre. Eso sí, una vez que tuvo al crío, su vida dio un giro importante y es la persona que le hace levantarse ilusionado cada mañana.

Anabel Pantoja, impactada al ver que Alejandro Nieto pasó por lo peor

"Yo entonces no quería ser padre y lo reconozco, pero serlo me ha hecho más competitivo, a lo mejor, más salvaje, más hombre… llámalo como quieras", cuenta en la revista Lecturas.

Pero la paternidad a esa temprana edad no fue lo único que hizo crecer mentalmente al Míster España Internacional 2015. Hubo otro punto de inflexión, y hablamos de la enfermedad del pequeño que casi acaba con su vida.

Por tanto, cuando el menor cayó enfermo, el amigo de Anabel sufrió en sus carnes los peores meses de su vida. El pequeño, que tuvo que pasar largas temporadas hospitalizado, fue el motivo por el que el gaditano se vio obligado a abandonar Gran Hermano VIP 4.

La enfermedad que ha podido superar el hijo de Alejandro

Por suerte para el joven, este se encuentra ya recuperado de aquella enfermedad, pero aún recuerda lo mal que lo pasó y lo califica como un verdadero "infierno".

| Mediaset

Incluso el propio Alejandro se hubiese puesto en el lugar de su pequeño para que no le hubiese tocado a él aquel cáncer. "Muchas veces he pensado que ojalá lo hubiera tenido yo y no él, pero eso es imposible", expresa.

Aunque no fue una etapa fácil, hoy por hoy el niño está perfecto y solo acude a sus "revisiones" para confirmar que todo va bien. "Cuando se ha curado, pues he sentido una alegría inmensa. Es lo mejor que le puede pasar a una persona", señala en la citada revista.

La pareja de Tania Medina confiesa ser "muy feliz" al ver a la modelo "morir" con su hijo, pues "se llevan súperbien". A su vez, este quiere utilizar parte del dinero del millonario premio en el futuro de su niño, que ya tiene 8 años.