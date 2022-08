Anabel Pantoja habla sin tapujos del cáncer y ya sabe qué va a pasar

Nacho Palau ha dejado a todos conmocionados con la peor noticia sobre su salud. El ex de Miguel Bosé reconocía hace apenas unas horas que padece cáncer de pulmón, la misma enfermedad a la que ya ha hecho frente su madre.

Sin duda, un gran disgusto para él y sus hijos, aunque asegura sentirse optimista y dispuesto a luchar por recuperarse cuanto antes.

Era mediante un comunicado a través del cual Nacho Palau daba a conocer su diagnóstico:

"Hola a todos queridos. Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando por un tumor pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato".

"Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad", confesaba Nacho Palau a sus seguidores.

"No sé cómo agradecer tantas muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente y os aseguro que vais a ser parte fundamental en mi recuperación", añadía agradecido.

Además, Nacho Palau también quiso dar un valioso consejo a todos aquellos que le siguen respecto a la forma en la que afronta este duro golpe.

"Disfrutar día a día de los seres queridos, de todo lo bonito que nos ofrece la vida, de reír, compartir, de un abrazo, una sonrisa y recordad siempre que las cosas más simples son las que nos hacen felices".

Desde entonces, los mensajes de apoyo y cariño no han dejado de sucederse. Sobre todo, los de los compañeros de Nacho Palau, que se han quedado realmente impactados con la noticia.

Nacho Palau, arropado por sus compañeros tras desvelar que padece cáncer

Anabel Pantoja era una de las primeras en manifestarse, mandándole mucha fuerza a Nacho Palau ante la dura batalla que está a punto de comenzar.

"A por todas mi niño, tú puedes con esto y más", escribía la sobrinísima, que estuvo muy unida a Nacho Palau durante la aventura.

También Marta Peñate, muy afectada, le comentaba: "Espero y deseo que todo salga bien porque tú eres fuerte porque tú podrás con esto. Te quiero".

Por su parte, tanto Alejandro Nieto como Tania Medina aseguraban haberse quedado en shock con la noticia de Nacho Palau y muy afectados. "Me parece muy injusto. Seguro que vas a salir de esta porque eres un tío muy fuerte", se lamentaba el ganador de la última edición de Supervivientes.

Mientras que su chica añadía: "Otra experiencia dura en tu vida que vas a superar".

Otra reacción que muchos esperaban con ansias era también la de Miguel Bosé, ex de Nacho Palau, que tampoco ha dudado en mandarle todo su apoyo.

Según fuentes cercanas al artista, Bosé no ha tardado en ponerse en contacto con él, dejando a un lado su batalla legal.

"Me cuentan que sí que era consciente de esta noticia hace mucho más tiempo, no es que se lo hayan diagnosticado hace dos días", detallaba Isabel Rábago sobre Nacho Palau.

"Por lo que me cuentan, algunos compañeros de profesión ya se habrían puesto en contacto con Miguel Bosé y, a estas horas, ya lo sabría. Tampoco voy a dar muchos más datos, porque la información no me corresponde darla a mí. Pero, Miguel Bosé está al tanto", aseguraba la periodista.

Puede que ahora, y por el bien de sus cuatro hijos, ambos puedan llegar a un acuerdo y reunir por fin a los pequeños.

Desde su amarga separación, Nacho Palau se venía a vivir a España con dos de sus hijos, mientras que los otros dos se quedaban a cargo de Bosé en México. Algo que daba pie a un durísimo pleito que todavía sigue vigente en los juzgados.