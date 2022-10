Anabel Pantoja empieza el tratamiento sin avisar y Yulen Pereira anuncia la separación

Anabel Pantoja ha pensado que lo mejor para su carrera es no volver a Sálvame, pero el programa sigue teniéndola muy presente. Los directores están intentando que retome sus labores de colaboradora, pero la decisión está tomada y no cambia de postura. Lo peor de todo es que Yulen Pereira ha seguido el mismo camino y también se ha separado de la crónica social.

Anabel Pantoja sabe que sus jefes están deseando que Yulen se siente en el plató de Viernes Deluxe, pero esto es una misión imposible. El deportista ha anunciado que va a retirarse del mundo del corazón porque lo único que le interesa es continuar su vida profesional. Le han hecho muchas ofertas y ha rechazado todas porque para él lo más importante es su prestigio.

Anabel se ha puesto en manos de unos médicos de Sevilla porque tiene un problema de salud que no sabe cómo va a terminar. El tratamiento ya ha empezado, pero los expertos no descartan someterla “a una pequeña intervención” en un futuro. En Sálvame han dejado claro que “no es nada grave”, aunque la andaluza tendrá que estar en revisión permanente.

Anabel es consciente del paso que ha dado su novio, quien ha hablado por primera vez desde que regresó de Supervivientes 2022. “Era un reality que quería probar, quería ver hasta donde podía llegar como ser humano y es una experiencia que recomendaría a todos. Está muy chulo vivir una experiencia nueva, abrir otra puerta diferente a la del deporte, pero no repetiría”.

Pantoja ha descubierto que su novio no quiere seguir siendo famoso, su intención es apartarse de la popularidad lo antes posible. Ella le ayudará en todo lo que pueda, pero ahora está muy limitada porque se está recuperando de un problema de salud. Sabe que pronto saldrá del bache y se reunirá con él para encontrar la solución más adecuada.

Anabel Pantoja sabe que su novio lo ha rechazado

Anabel es consciente del esfuerzo que ha invertido el madrileño en su carrera deportiva y entiende que no quiera renunciar a su reputación. Por ese motivo no responde a ninguna llamada de Telecinco, no le interesa formar parte de la cadena. La influencer respeta esta postura, de hecho ella también se ha apartado de Sálvame hasta que la situación sea más tranquila.

“Ya me han llamado de programas y publicaciones fuera del ámbito del deporte y he rechazado las ofertas. La esgrima es lo primero, pero si puedo compatibilizar algo, un evento o una marca, con mi vida deportiva lo haré”, explica Yulen. Ha concedido una entrevista en Marca, pero en ningún momento ha hablado de su novia para separar bien los temas.

Pantoja está en Sevilla y ha tenido oportunidad de reencontrarse con Kiko Rivera, con quien ha tenido muchas diferencias. Los últimos meses han sido complicados para la familia, pero la tranquilidad ha vuelto a llamar a la puerta. Están viviendo una etapa más calmada y no quieren saber nada de los escándalos del pasado, pretenden olvidarse de todo.

Anabel Pantoja está en manos de los médicos

Anabel quiere guardar la calma, pero sabe que su situación es delicada porque el médico todavía no sabe qué le pasa. “Tiene hacerse unas pruebas con unos especialistas”, han explicado en el plató de Sálvame. La colaboradora ha usado sus redes sociales para publicar una foto y dejar claro que se encuentra bien.

Pantoja se ha refugiado en la casa familiar hasta que encuentre la respuesta que está buscando. Hace unas semanas se empezó a encontrar mal y todavía no sabe el motivo. La parte buena es que está en las mejores manos, en las de Merchi, su querida madre.