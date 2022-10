Anabel Pantoja y el motivo real por el que está preocupada por su amiga

Anabel Pantoja está notablemente preocupada por el estado de una de las personas que más le apoyó durante su paso por Supervivientes.

Recordemos que Anabel Pantoja fraguó una gran amistad con varios de los concursantes en la última entrega del reality estrella de Telecinco. Bien es cierto que el participante que más le llamó la atención fue Yulen Pereira.

Con su actual pareja, la influencer andaluza vive uno de los mejores momentos de su vida. Aunque ahora les toca pasar por momentos en los que no pueden verse tanto como les gustaría, ambos tienen claro que forman una sólida pareja.

Anabel Pantoja ya no esconde que el problema es más serio de lo que parecía

En las últimas horas, Anabel Pantoja se ha quedado desolada después de saber que uno de sus pilares, además del esgrimista, en Supervivientes ha tenido un problema de salud.

Y es que Tania Medina, modelo y pareja de Alejandro Nieto, ha sufrido más de lo esperado los meses posteriores a su regreso en Supervivientes. Dentro del reality, Tania tuvo ciertos problemas de salud que se están alargando demasiado. Y ahora le preocupa el temido 'efecto rebote' que sufren todos los concursantes cuando finaliza el reality.

Recordemos que Tania Medina ya tuvo que ser evacuada en Honduras en alguna ocasión por sus problemas de estómago.

Con todo, no ha mejorado su situación desde su vuelta a España, y ahora la modelo afirma que el problema se ha agravado. Hay alimentos que no puede ingerir porque su abdomen se hincha de una forma que "parece que tiene una barriga de embarazada", según sus palabras textuales.

Tania Medina confiesa su sufrimiento tras volver de Honduras

Tras irse de viaje con su novio, Anabel Pantoja y Yulen, la joven ha vuelto a la rutina. El caso es que está realmente nerviosa después de que sus problemas no hayan podido solucionarse.

Tania se ha abierto como nunca en su canal de 'Mtmad'. La joven ha alarmado a sus miles de seguidores, que no la dejan ni a sol ni a sombra en sus redes sociales.

"Ya me está costando bastante, y me está afectando psicológicamente, porque tengo que reconocer que me da miedo comer. Siento que todo lo que como me va a sentar mal... y no es que lo sienta, es que pasa. Se me hincha mucho la tripa", ha revelado en el citado canal de Mediaset.

Como aspecto a mejorar, la amiga de Anabel Pantoja sabe que tiene que armarse de paciencia y ser más prudente que nunca con lo que come.

"Antes me molestaba cuando me lo decían, pero ahora tengo asumido que puedo tener aspecto de embarazada de dos meses".

La exsuperviviente atraviesa uno de sus momentos más difíciles

"Parece tontería, pero no. Si me ven por la calle después de comer, tengo ese aspecto. Sé que no estoy gorda, ni es lo que estoy diciendo, pero se me hincha tanto la tripa que parece que tengo barriga de embarazada", ha lamentado con cierta resignación.

Sabe que es algo complicado no ingerir, de vez en cuando, algunos alimentos que puedan sentarle mal. "El problema ahora es saber qué alimentos me sientan bien y mal, para saber qué comer cuando estoy con un grupo de amigos".

"Si ellos quieren ir a un sitio de comida rápida, yo no puedo, y al final evito salir. Socialmente te resta un poco, y lo estoy pasando un poco mal", asumía en 'Mtmad'.

Lo cierto es que todos estos problemas los está sobrellevando lo mejor que puede junto a su pareja y la familia de la canaria.

Hasta ahora, se ha sometido a un estudio en el que le dirán qué alimentos evitar, cuáles podrá comer y cuáles debería moderar. A su vez, ha confesado que alimentos "como el brócoli, la coliflor, la cebolla o el ajo" le sientan fatal. "Es un mundo muy grande y nuevo para mí", ha dicho resignada.