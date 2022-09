Anabel Pantoja descubre que él duerme con otra porque ya no está enamorado de ella

El pasado febrero salía a la luz una noticia que dejó en shock a toda la prensa del corazón. Anabel Pantoja confirmaba que se separaba de su marido, Omar Sánchez, después de casarse con él a principios de octubre.

Pese a los constantes rumores de crisis, la pareja se encargó de asegurar que eran falsos y que eran más felices que nunca. Por este motivo, no dudaron en dar el 'sí, quiero' frente a todos los espectadores que estaban viendo la transmisión en directo en Telecinco.

Sin embargo, finalmente, la pareja decidía tomar caminos separados y rehacer su vida al lado de otras personas. De hecho, Anabel Pantoja fue la primera en ilusionarse de nuevo de la mano de Yulen Pereira, su compañero de Supervivientes.

Por parte de Omar Sánchez, se le relacionó directamente con Raquel Lozano, exconcursante de GH 16. No obstante, la relación entre ellos tan solo duró unas semanas porque el surfero quiso terminar el contacto con ella antes de entrar en Pesadilla en El Paraíso.

Ahora, concursando en el nuevo reality de Telecinco, todo parece indicar que el exnovio de la sevillana ha vuelto a abrir las puertas al amor con una participante.

Omar Sánchez y Marina Ruiz, solos en una misma habitación

Aunque Pesadilla en El Paraíso tan solo lleva aproximadamente una semana de estreno, lo cierto es que ya ha acaparado algún que otro titular. No es de extrañar la verdad, porque el elenco de participantes es de lo más polémico. Algunas de las caras estrellas son Omar Sánchez, Pipi Estrada, Mónica Hoyos, Víctor Janeiro y Gloria Camila.

Cada uno de ellos ya ha dado de qué hablar en los platós, pero, en mayor medida, el exnovio de Anabel Pantoja es quien se encuentra en el foco de atención. Nada más entrar en el concurso de la cadena, Lara Álvarez, una de las presentadoras, ya advirtió que el canario le había echado el ojo a una participante.

La nueva ilusión del surfero se trataría de, nada más y nada menos, que Marina Ruiz, cuya fama televisiva empezó por su participación en el formato Mujeres y hombres y viceversa. Asimismo, Anabel Pantoja habrá sido testigo de la complicidad que se cargan estos dos cada vez que tienen contacto.

De hecho, hace unos días, la expareja de la sevillana se atrevió e intentó besar a la murciana sin éxito, ya que esta le rechazó. "Yo no voy a hacer nada por detrás. Si quiero darte un beso, te lo voy a dar", le explicó la concursante a Sánchez.

Eso sí, aunque la influencer tenía claro que, por el momento, no quería tener nada con el canario, toda esta situación cambió con el paso de los días. Ayer, 13 de septiembre, se emitió una de las pruebas que realizaron 4 participantes para conseguir convertirse en capataz.

La prueba, llamada El laberinto del ciegotauro, consistía en encontrar una llave oculta que se escondía en el laberinto en menos de tres minutos. Pero la dificultad llegaba cuando dentro del laberinto estaban escondidos tres ciegotauros con los ojos tapados, que tenían como objetivo capturar al participante en cuestión.

Alyson Eckmann, Omar Sánchez y Patricia Steisy perdían y, por el contrario, Marina Ruiz se proclamaba ganadora. "Estoy que no me lo creo, lo mejor de todo es que no confiaba en mis dotes de capataz y ahora les sorprenderé", decía.

De esta manera, la murciana consiguió varios privilegios, que eran la inmunidad de ser nominada esa semana y, además, poder dormir en una habitación individual que contaba con todas las comodidades.

Pero lo que verdaderamente sorprendió de toda esta situación fue cuando la influencer quiso que Omar Sánchez compartiera habitación con ella. "¡A disfrutarlo esta semana!", anunciaba el canario por su parte.

Anabel Pantoja, atenta a la nueva relación de su expareja

Desde luego, nadie puede evitar seguir al detalle todos los pasos que dan estos dos participantes. Y es que no es de extrañar, porque cada vez más, la relación entre ellos es más cómplice.

No cabe duda de que esta podría ser la oportunidad perfecta para que el canario rehaga su vida al lado de otra persona después de su sonada separación con Anabel Pantoja. Aunque muchos apuntan a que el surfero podría estar utilizando a la murciana para conseguir cierto protagonismo dentro del reality.

Pero sea como sea finalmente, el hecho de compartir la misma cama puede acabar por acercar, aún más, a los concursantes. ¿Será la nueva capataz la nueva ilusión del exnovio de Anabel Pantoja? ¡Solo el tiempo lo dirá!