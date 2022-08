Anabel Pantoja descubre entre lágrimas que Omar Sánchez lo tenía todo planeado

Anabel Pantoja se ha llevado un gran disgusto tras su vuelta de Honduras, y es que se ha encontrado con que su Omar Sánchez está dispuesto a volver a la televisión.

Y lo hará nada menos que en un reality que promete dar mucho que hablar, Pesadilla en el paraíso, donde compartirá escena con otros famosos como Pipi Estrada.

Una decisión que le hará saltar directamente al foco mediático, después de haber querido mantenerse al margen durante sus cuatro años de relación con la Pantojita.

El canario parece haberle cogido gusto a cámaras de televisión y quiere hacerse un nombre por sí mismo, más allá del apellido de su ex. Una noticia que no le habrá sentado muy bien a Anabel.

Además, parece que Omar también ha decidido darse otra oportunidad en el amor y está de lo más ilusionado con Raquel Lozano.

De momento, hasta el 29 de agosto no comenzarán las grabaciones del reality y se desconoce quiénes serán los otros concursantes, pero seguramente no dejará a nadie indiferente.

Hace poco, era el propio canario el que se encargaba de zanjar los rumores y dejaba claros sus sentimientos.

"Está surgiendo algo, es lo que podría ser el inicio de una relación", aseguraba 'el Negro' muy ilusionado.

Y aprovechaba para lanzar un dardo envenenado a su ex alegando que "no quiere saber nada de Anabel". "Ella está haciendo su vida y yo estoy haciendo la mía", sentenciaba con seguridad.

Por su parte, justo tras terminar su aventura en Supervivientes, la sobrina de Isabel Pantoja se quedaba de piedra con las palabras de su ex.

Anabel Pantoja descubre las verdaderas intenciones de su ex

Y es que Omar se sentía humillado tras ver las imágenes de la que fuese su mujer desatando su pasión en las playas de Honduras con Yulen Pereira.

Sobre todo, cuando le había prometido que iban a aclarar su situación a la vuelta e incluso habían llegado a compartir momentos muy íntimos.

"No sé por donde empezar... Nunca he intentado hacer daño, he oído una frase que me ha bloqueado mucho. Jamás estaría aquí y haría daño a nadie", se lamentaba Anabel.

"Entiendo que haya aparecido, que cuente su versión de cómo se siente. Por supuesto que me avergüenzo de ciertas cosas", reconocía entre lágrimas.

"Me dejé llevar y no pensé en las personas que me importan, en eso puede llevar razón, pero ya está hecho, no puedo volver atrás".

Queda claro que tanto uno como otro ya han decidido seguir sus caminos por separado, teniendo muy claro que su matrimonio se ha acabado.

"Me despedí en el aeropuerto con la esperanza de que todo podría volver a la normalidad y cuando llegué aquí pasó lo que tuvo que pasar", alegaba la Pantojita.

"No tengo que estar justificándome. Yo no me he sentido utilizada por Yulen para nada, con él me siento feliz y como una niña nueva. El tiempo lo dirá".

De momento, la prima de Kiko Rivera está más que ilusionada y está deseando hacer planes de futuro con su nuevo novio.

De hecho, incluso se plantea tener hijos con él y no ha escatimado a la hora de dejarse un pastizal en regalos para él. Sin duda, un doloroso golpe para su ex, que siente que nunca fue suficiente para ella.

"Me siento feliz y como una niña nueva, tengo ganas de vivir mi vida", remarcaba la influencer, que a pesar de lo ilusionada que está, siente que debe ir con cautela.

"Estar enamorada es algo superfuerte. Nuestra historia empezó en las peores condiciones: con hambre, lloviendo y sin dormir", reconocía en una reciente entrevista.