Anabel Pantoja consigue lo esperado y la deja sin trabajo en el peor momento

Raquel Lozano está pasando por un momento bastante complicado después de que su relación con Omar Sánchez haya tocado fondo.

A pesar de que ambos han pasado un gran verano juntos, Lozano se ha dado cuenta de que el ex de Anabel Pantoja no siente lo mismo por ella.

El canario lo dejaba muy claro durante su primer día en 'Pesadilla en el Paraíso', donde aseguraba que Raquel era una gran chica, pero entraba al reality soltero y sin ningún compromiso.

"He estado conociendo a Raquel, han sido tres semanas o un mes. Es una tía diez pero estamos en un paréntesis. Aunque la quiero se necesita tiempo. Yo entro soltero", confesaba a sus compañeros.

Unas palabras que enfurecían a la ex gran hermana, presente en plató. "No es un paréntesis, es un punto y final. Quiere menos y quiere mejor, y sé más educado", sentenciaba.

"No es oro todo lo que reluce y ya lo iré contando poquito a poco. Todo eso de que soy una tía diez y me quiere es lo último que yo le escucho y cuando entra ahí está soltero y yo no existo para nada", advertía.

Para ella, Omar todavía no ha conseguido superar a su ex. "No ha pasado página y por eso está inestable con las cosas que hace".

"He tenido muchas conversaciones con él y lo he podido ver", decía al respecto. "No ha funcionado porque está enganchado, tiene esa cosa de devolvérsela".

"Si ella está con Yulen pues él lo mismo conmigo, ha querido tener un verano de 'pm' también...", añadía.

"Yo me lo he creído pero al final del todo, cuando me hizo lo que me hizo, para nada", remarcaba dolida. "Él me decía cosas bonitas, que soy diez, que me quería muchísimo, que iba a funcionar..."

Raquel Lozano, destrozada y sin trabajo por culpa de Omar Sánchez

"Y no han sido tres semanas han sido dos meses. Lo justo para que me puedan doler las cosas", aclaraba respecto a la reacción que había tenido.

Por otro lado, Raquel también se ha llevado un gran varapalo profesional, y es que parece que su relación con Omar le ha pasado factura en el trabajo.

"Se me ha criticado mucho porque yo dije que ya estaba apartada de la televisión y que no iba a volver. Sin embargo, mi situación actual laboral ha cambiado", reconocía.

"Tras toda la polémica y tras mis vacaciones de verano, yo recibo una llamada de mi trabajo diciendo que no vuelva. Era una empresa inmobiliaria muy importante. Así que bueno, como he dicho, mi situación ha cambiado y por eso me siento aquí".

"¿Vosotros os creéis después de lo que os he dicho al principio de esta entrevista que yo estoy aquí feliz de la vida?", preguntaba a los compañeros de Sálvame.

"Nosotros hablábamos un montón. Tengo más de 3.000 mensajes de conversaciones y también llegó a decirme que si yo estaría dispuesta a mudarme a Canarias si nuestra relación iba a más", desvelaba sobre su relación con Omar.

Justo por eso, Lozano defendía su derecho a hablar sobre su vida libremente, porque durante dos meses todos los demás ya lo han hecho.

Por su parte, parece que Anabel Pantoja sigue ajena a toda esta polémica y está completamente volcada con su padre, que sigue internado en el hospital.

Una etapa algo complicada en la que cuenta con el apoyo de su chico, Yulen Pereira, que no ha tardado en correr a su lado para acompañarla.

Eso, a pesar de las durísimas palabras que le ha dedicado su ex, que se arrepiente de haber pasado por el altar.

"Todo lo que hicimos es real. Al final, yo me caso para separarme. No me hubiera casado. Es la vida, pero ahora estoy muy bien".