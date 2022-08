Anabel Pantoja confirma que el embarazo es de riesgo y asume que la niña corre peligro

Anabel Pantoja ha dejado de ser un complemento para convertirse en uno de los rostros más emblemáticos de su familia, pero eso tiene un precio. Debe dar explicaciones sobre su vida privada porque hay rumores que no cesan, de hecho, cada vez suenan con más fuerza. Una de sus compañeras de Supervivientes 2022 insinuó que podría estar embarazada y, en ese momento, saltaron todas las alarmas.

Anabel Pantoja reconoció que nunca había querido ser madre, pero Yulen Pereira le había hecho cambiar de opinión muy rápido. Cree que “las trompas de Falopio” caducan, por eso, quiere ponerse manos a la obra cuanto antes si su relación sale bien. Un testigo ha hablado con Socialité y ha asegurado que la colaboradora quiere tener un bebé en un plazo máximo de dos años.

Anabel desearía tener una niña, pero sabe que su embarazo sería muy delicado porque estaría en boca de todos de forma constante. La criatura en camino corre peligro antes de haber llegado al mundo, pues ya hay cientos de periodistas hablando del tema. Su prima Irene Rosales puede darle buenos consejos, pues ella sí tuvo una experiencia realmente complicada.

Anabel, gracias a las declaraciones de Irene, ha confirmado que su embarazo fue de riesgo: el bebé corrió peligro y ella también. “Yo había salido del embarazo de Ana y la cesárea en sí fue muy mala y casi no lo cuento. Me dijeron que tenía que esperar mínimo dos años para volver a quedarme embarazada y yo me quedé al año y poco”, explicó Irene.

Pantoja sabe que los médicos fueron muy claros: debían tomar medidas antes de que fuera demasiado tarde. “Me dijeron que mi vida estaba en riesgo, que podía no llegar a tener contracciones o no poder parir”, recuerda la mujer de Kiko Rivera. Afortunadamente todo salió bien, aunque la pequeña sigue corriendo cierto peligro porque todos los medios hablan de ella.

Anabel Pantoja ha aprendido la lección

Anabel es consciente de lo que han sufrido sus primos Kiko e Irene con el tema de los menores, quieren protegerles y es complicado. La prensa les hace fotografías y a ellos no les gusta que salgan, pues son demasiado pequeños para estar en las revistas. Las hijas del DJ, al igual que las hijas del resto de famosos, corren peligro porque tienen mucho potencial en la industria del corazón.

Pantoja no ha empezado con buen pie, pues ha comenzado a hablar de su hijo antes de tenerlo y eso ha generado demasiada expectación. “Yo nunca he querido ser madre, pero si yo estoy bien con este niño sería capaz”, comentó refiriéndose a Yulen. La pareja atraviesa por un buen momento, aunque es pronto para dar el paso y deberían ser más prudentes.

La colaboradora ha aclarado que es un tema que tiene en mente, aunque ha decidido aparcarlo hasta que se sienta más preparada. Sus compañeros de Sálvame piensan que va a dar el paso más pronto que tarde, pues en esta ocasión está enamorada de verdad. Jorge Javier Vázquez llegó a bromear con la posibilidad de que estuviera en estado y no quisiera decírselo a nadie.

Anabel Pantoja comprende el enfado de su exmarido

Anabel tiene mucha experiencia en el mundo del espectáculo y sabe que su hija corre el mismo riesgo que la de Kiko Rivera. Antes de tenerla ha tenido que dar respuesta a varios escándalos, como, por ejemplo, cómo se ha tomado su exmarido la noticia. Omar Sánchez siempre quiso ser padre y la sevillana le decía que no, por eso, no entiende su cambio.

Pantoja ha prometido que su intención nunca ha sido hacer daño a Omar, pero entiende que él se haya sentido molesto. Asegura que quiere seguir teniéndole en su vida, a pesar de que deban darse un tiempo antes de comenzar una amistad. Yulen Pereira no pondrá ningún obstáculo, quiere lo mejor para la futura madre de sus hijos.