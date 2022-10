Anabel Pantoja confirma el embarazo y el padre del bebé anuncia la fecha exacta

Anabel Pantoja está orgullosa de que su prima esté feliz junto al hombre con el que comparte su vida desde hace años. Son una pareja consolidada que desea tener planes de futuro y así lo ha dejado claro la televisiva.

Anabel Pantoja sabe que la pareja está más feliz que nunca. Ambos se compenetran de la mejor manera, a pesar de lo que vimos en aquel reality en el que participaron juntos. Hablamos de La casa fuerte, donde protagonizaron algún tipo de rifirrafe, pero la cosa no fue a mayores.

Lo cierto es que, de un tiempo a esta parte, la prima de Anabel y Asraf tienen entre ceja y ceja la idea de ser padres en algún momento de su vida.

Lo han dejado claro en varias ocasiones. La última vez que la peruana hablaba de este tema era hace unas semanas cuando la colaboradora se sentaba en El programa del verano.

Anabel Pantoja deja claro que serán padres y ya tienen fecha

Aquel día, la joven habló largo y tendido de cómo había visto a su madre en su 66 cumpleaños. Y una de las visitas que recibió la tía de Anabel Pantoja fue la de la joven peruana y su pareja.

El caso es que, más allá de lo que sucedió el cumpleaños de su madre, Isa Pantoja se sinceró como nunca sobre la idea de ser madre por segunda vez. Y todo después de tener a su hijo Albertito junto a su ex, Alberto Isla.

Isa Pantoja no ha escondido que tiene un plan junto a Asraf. Y después de escuchar las declaraciones del marroquí en un vídeo que ha compartido en Instagram, a la prima de Anabel se le ha escapado una sonrisa de enamorada en pleno directo.

La peruana confiesa que tienen un objetivo marcado

A través de unos stories de Instagram, Asraf afirmaba sin tapujos que "me encantaría tener hijos. Es verdad que Albertito no es mi hijo, pero como si lo fuera", decía el joven.

"Pero una niña no estaría mal", confesaba Asraf en el citado vídeo. Tras visionarlo, a su novia le ha entrado la risa floja y los colaboradores de El programa del verano ponían el foco sobre la prima de Anabel.

"No, no por favor, no pasa nada", aclaraba esta sobre su risa sospechosa para no crear falsas alarmas. "Sí que me gustaría tener un hijo, quizás en un futuro próximo. Albertito ya tiene ocho años, no me hubiera gustado que tuviesen esa diferencia de edad y que fuese antes, pero ya está", ha confesado ante la expectación de Anabel Pantoja.

La colaboradora de Telecinco ya sabe cuándo aumentará la familia

"Es algo que quiero y que Asraf también, lo tenemos hablado. Pero por lo menos cuando termine la carrera, en dos años", sentenciaba la peruana en pleno directo.

Lo cierto es que los colaboradores se han quedado sin palabras después de imaginar que Isa Pantoja podía estar pensando en tener a su segundo hijo más pronto que tarde. Algo que ha desmentido sin problemas la colaboradora de El programa del verano.

Ahora solo queda esperar a ver si se cumple esa predicción de la familiar de Anabel Pantoja, que de momento quiere centrarse en sus estudios. Y no desea que nada ni nadie le distraiga lo más mínimo.

Eso sí, ha sido contundente y si nada se tuerce, en un par de años, Isa irá a por su segundo retoño para su propia satisfacción y la de Asraf Beno.