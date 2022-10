Anabel Pantoja anuncia lo del embarazo y explica cómo son sus relaciones íntimas

Anabel Pantoja ha reaparecido en Viernes Deluxe convertida en una auténtica estrella, ningún espectador recordará una entrevista igual. Los responsables del programa han organizado un escenario: en la azotea de Mediaset, dónde despidieron a Mila Ximénez. Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que no tenía fuerza para volver, ha estado un tiempo sin sentirse preparada.

Anabel Pantoja ha hablado detenidamente con Jorge Javier Vázquez sobre todos los temas, también de su futura maternidad. Antes de empezar su discurso ha reconocido que se ha sentido ofendida con sus compañeros, por eso no quería regresar. Se alegra de haber dado el paso, pero no puede olvidar que en Sálvame se ha hablado muy mal de ella.

| Telecinco

Anabel ha dejado sin palabras al presentador, pues ha sido completamente sincera y ha desvelado sus verdaderos sentimientos. “No me apetecía nada, todos me decían que tenía que venir a defenderme, pero yo no pienso eso. No he matado a nadie, pero cuando pasan las vacaciones toca esto”, ha comentado en un tono muy serio.

Anabel ha empezado bastante seria, pero después se ha relajado y ha decidido hablar del tema del momento: su novio Yulen. Se ha hablado mucho del hijo que quieren tener en común, muchos programas de Telecinco ya han anunciado la noticia. Socialité, el espacio que presenta María Patiño, aseguró que la colaboradora había puesto un plazo máximo de dos años.

“Yo me voy al concurso con una sensación de a ver qué pasa, la verdad es que no me esperaba que pasase lo de Yulen. A mí físicamente siempre me llamó la atención, pero hasta los 60 días no nos dimos un beso. Soy muy intensa y él no tanto, él no es tan besucón, pero vivimos juntos cuando estamos en Madrid”, ha contado en Viernes Deluxe.

Anabel Pantoja habla de su futuro familiar

Anabel ha confirmado lo de su primer hijo, lo ha hecho justo después de que Jorge Javier le preguntara por su embarazo. Ha dejado claro que de momento no quería ser madre, es cierto que se lo planteó, pero ha cambiado de idea. Eso sí, ha prometido que está completamente enamorada de Yulen Pereira: “Me gusta mucho cómo es, es muy buen niño”.

| Instagram

La prima de Kiko Rivera no ha entrado en detalles, pero sí ha aclarado que no está esperando un bebé. Considera que lleva poco tiempo al lado de Yulen, aunque se ha dado cuenta de que sus sentimientos son completamente sinceros. “Llevamos casi medio año, nada más, pero sobre ese tema he tomado una decisión que te contaré más adelante”, explica sobre el futuro niño.

Pantoja quiere estar en paz con Telecinco, por eso ha hecho un esfuerzo por comprender los comentarios que han hecho. “Entiendo que mis compañeros hayan dudado, pero tengo que decir que todas esas personas tendrían que reconocer su error”. Piensa que se merece una disculpa, pues ha demostrado que su noviazgo va en serio.

Anabel Pantoja desvela sus relaciones privadas

Anabel ha respondido a todas las preguntas de Jorge Javier, incluso ha contado cuándo tuvo la primera relación con su novio. Ha narrado la situación con todo tipo de detalles, sabe que no tiene nada que esconder y lo quiere contar.

“Tardamos poco en tener relaciones, al día siguiente de Supervivientes, pero no fue como lo había imaginado. Fue en un piso que cogí en la Puerta de Alcalá y fue raro porque estaban mis amigos en casa, después estuvimos mejor. Yo no salí de marcha, el jueves cuando terminó la gala fuimos a la casa a comer chocolate y al día siguiente pasó, el viernes”.

Pantoja está cansada de justificarse, sabe que no ha hecho nada malo y siente que ha llegado el momento de contar la verdad. No le importa las críticas, por eso ha explicado detenidamente cómo fue la primera vez que conoció a Yulen en la privacidad.

“Fue un poco rara la situación, pero yo tenía ganas de estar con él y fue muy bien, estuve muy bien. Llevo casi seis meses a su lado y ahora mismo no vuelvo atrás. Él no ha tenido ninguna duda, pero yo no he vuelto a pensar en Omar, yo dije que me había separado en enero”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

La sevillana ha reconocido su malestar, considera que han traspasado muchos límites. “Me he sentido juzgada y también han juzgado a mi pareja porque él entró en Supervivientes al hacer un casting”, ha declarado.

Anabel Pantoja ha dado la gran noticia, algo que ni siquiera sabía su madre. “Voy a congelarme los óvulos, los quiero tener por lo que pueda pasar, quiero tener esos óvulos sanos y bien”.