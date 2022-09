Anabel Pantoja confiesa cómo está después de asumir qué sucede con su primer bebé

Anabel Pantoja, haciendo gala de la sinceridad que le caracteriza, ha compartido en sus redes sociales una imagen un tanto inquietante. Su vida está cambiando demasiado y ha admitido que siente miedo, que no sabe cómo comportarse en los próximos meses. Desde que anunció que quería ser madre, todos los medios están pendientes de ella y cualquiera de sus movimientos se convierte en noticia.

Anabel Pantoja ha recibido muchas críticas porque ha estado mucho tiempo con su exmarido y con él no ha querido tener hijos. Siempre ha admitido que no estaba preparada para dar el paso porque los niños generan responsabilidades que ella no puede asumir. Sin embargo, desde que está con Yulen Pereira quiere tener un bebé “con acento andaluz”, al menos eso es lo que cuenta su entorno.

| Telecinco

Anabel se ha dado cuenta de que, tanto a su hijo como a ella, les sucede algo imposible de solucionar: estarán en boca de todos. Está acostumbrada a desmentir ciertos rumores y tiene fuerza para defenderse de sus rivales, pero en la guerra no todo vale. Ha sucedido algo, no ha explicado exactamente qué, y su estado de ánimo no es el mejor.

“Hoy no fue mi mejor noche y la gente que viva en Arguineguín, Canarias, sabe perfectamente por qué lo digo. Estaba segura de enfrentarme a mis miedos y a la nueva etapa, pero no es fácil. Tengo que reconocer que el miedo se apodera de mí y me impide que suba escalones, esta noche conseguí subir uno”, escribe en Instagram.

Anabel no ha dado demasiados detalles, pero las redes se han lanzado a la especulación y hay circulando bastantes teorías. La más extendida es que se ha dado cuenta de que no necesita a Yulen Pereira para superar ningún obstáculo. Eso afecta de forma directa a su primer hijo, quizá tarde en nacer más tiempo del que estaba previsto.

Anabel Pantoja toma una decisión que marcará su vida

Anabel reconoce que ha tenido una vida muy desordenada, por eso, ha tomado decisiones importantes en un espacio corto de tiempo. Lo que más ha llamado la atención es que ha decidido vivir en Canarias, a pesar de que ha empezado una nueva relación sentimental. Quiere a Yulen, pero se siente demasiado cómoda en la isla y no está dispuesta a hacer otra mudanza.

| Instagram

Pantoja puede permitirse ciertos caprichos y en Sálvame aseguran que “vivirá a caballo entre Canarias y Madrid”. Tendrá dos viviendas porque no está dispuesta a renunciar a su nuevo novio, así que también quiere tener un domicilio cerca de él. El romance está en boca de todos, pero de momento nadie puede señalarles ni acusarles de haber cometido algún error.

La colaboradora admitió que Yulen le daba fuerzas para hacer algo que siempre le había generado muchos miedos: ser madre. El programa Socialité habló con un testigo que aseguró que el bebé llegaría en un plazo máximo de dos años. Sin embargo, la criatura sigue sin nombre y no se ha vuelto a saber nada del tema, algo que ha hecho saltar todas las alarmas.

Anabel Pantoja está preocupada por su edad

Anabel tiene 36 años y piensa que “las trompas de Falopio caducan”, así que quiere ser madre cuanto antes y empezar una nueva etapa. Cuando estaba concursando en Supervivientes 2022 le hizo partícipe a su novio de esta decisión y él no le prestó demasiada atención. El deportista es más joven y no piensa en tener descendencia, cree que es un asunto que debe esperar un tiempo.

Pantoja cuenta con el apoyo de sus seres queridos, quienes comprenden que se haya desenamorado de Omar Sánchez. El canario se ha paseado por varios platós insinuando que se siente engañado, a pesar de que no le ha atacado de forma directa. Belén Esteban, íntima amiga de la influencer, cree que Omar está exagerando porque su exmujer “no ha matado a Manolete”.