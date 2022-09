Anabel Pantoja, aliviada por no tener al bebé tras confirmar sus peores sospechas

Anabel Pantoja por fin ha rehecho su vida y no puede ser más feliz junto a Yulen Pereira. Sin embargo, la sombra de su ex sigue persiguiéndola, sobre todo porque él la tiene muy pendiente.

Durante su paso por el reality 'Pesadilla en el paraíso', el canario se ha despachado a gusto y deja claro que se arrepiente incluso de haberse casado.

"Todo lo que hicimos es real. Al final, yo me caso para separarme. No me hubiera casado. Es la vida, pero ahora estoy muy bien", confesaba a sus compañeros.

| Mediaset

"Estoy viendo que es algo real y que tenía que superar. Te chocas con la realidad de que esa persona ya está con otra y ya está".

Por otro lado, parece que poco a poco 'el Negro' se siente cada vez más cerca de Marina Ruíz, con la que ha demostrado tener una gran química.

"Yo te tenía a ti por una persona chula. Decía ésta es una chula que te cagas, pero me he llevado sorpresa para bien. Transmites muy buena energía y al final la gente se contagia", le decía a la guapa influencer.

| Gtres

"¿Verdad? Le pasa a mucha gente, yo siempre estoy riéndome. Quiero hacer yo prácticas de windsurf. Mira que tiene mi primo una escuela y no voy. Con eso ejercitas, el agua revienta", respondía ella dejando claro que quiere seguir conociéndole.

Desde fuera, son muchos los que opinan que la pareja puede tener futuro, sobre todo por la personalidad que ambos muestran.

"Yo conozco muy bien a Marina. Como dé con Omar y con lo que es Omar. En esto no me equivoco, como salgan de aquí juntos, me apuesto la cabeza que van a durar años y años", dejaban claro en plató.

Eso, mientras Raquel Lozano, la última novia de Omar, se muestra completamente destrozada.

Omar Sánchez olvida a Anabel Pantoja y recupera la ilusión dentro del reality

"Tras toda la polémica y tras mis vacaciones de verano, yo recibo una llamada de mi trabajo diciendo que no vuelva. Era una empresa inmobiliaria muy importante. Así que bueno, como he dicho, mi situación ha cambiado y por eso me siento aquí", se lamentaba.

Recientemente, Anabel Pantoja y Yulen también debían hacer frente a una gran noticia que puede separarles al menos por un tiempo.

Y es que el esgrimista ha anunciado que tiene ganas de retomar su carrera deportiva y ambicionar a los Juegos Olímpicos.

| Telecinco

"Luchar por unos Juegos Olímpicos siempre ha sido mi sueño. Sé que no va a ser fácil, pero lo vamos a hacer, vamos a conseguirlo", aseguraba Pereira en sus redes sociales.

Y lo cierto es que la reacción de su chica no se ha hecho de esperar. "A por todas tus metas, a por todos tus sueños, a por todo tu mundo. Muy orgullosa", compartía con su más de un millón de seguidores.

Así, parece que la pareja deberá posponer sus planes de tener hijos o pasar por el altar, aunque ganas no les faltan.

| España Diario

"Venía a concursar y mira... Me dijo unas cosas tan bonitas Cuando salga de aquí mis planes son estos. Me dijo que quiere estar conmigo y me ha cambiado todo", decía durante su estancia en Honduras.

"Yo nunca he querido ser madre, pero si yo estoy bien con este niño, sería capaz", se reiteraba en lo que supuso un golpe devastador para su todavía marido.

"Será el calor de Honduras... no lo entiendo. Ella siempre ha dicho que no quiere ser madre", respondía el canario.

"Te mosqueas porque crees que tu ex pareja está haciendo algo fuera y de repente le empiezas a faltar al respeto con estas cosas cuando sabes que una persona con la que has estado cuatro años y no has querido tener hijos de repente está viendo cómo ahora con una que conoces de dos días sí quieres tenerlos", se lamentaba Omar sin dar crédito.