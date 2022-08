Anabel Pantoja admite que el padre de su primer hijo se ha ido porque quiere apartarse

Anabel Pantoja se ha convertido en la nueva protagonista del programa Socialité gracias a una información que no le deja en buen lugar. El periodista Kike Calleja se ha trasladado a Canarias para ver cómo está organizando su vida después de Supervivientes 2022. Ha empezado una relación con Yulen Pereira que va tan en serio que se plantea ser madre a su lado.

Anabel Pantoja cree que “las trompas de Falopio caducan”, por eso quiere tener un hijo con el deportista en un plazo máximo de dos años. Un testigo ha hablado en Socialité y ha asegurado que la influencer lo tiene todo planeado y que está muy ilusionada. El problema es que la estabilidad de su romance está en boca de todos y más después de salir lo que está haciendo Yulen.

| GTRES

Anabel, según cuentan en Telecinco, ha coincido con Omar Sánchez en Canarias y se ha creado una situación bastante incómoda. “Estuvieron evitándose todo el día porque estaban cerca el uno del otro. Iban a ir a un concierto, pero uno de los dos decidió no asistir”, ha explicado Kike Calleja.

Anabel sabe que su maternidad está en boca de todos porque con su exmarido no quiso tener hijos y ahora ha cambiado de opinión. En su momento reconoció que estaba tan emocionada que quería ampliar la familia, no le importaban las consecuencias. Esta declaración de intenciones no le ha sentado bien a Omar, pues él insistió mucho en ser padre junto a la sevillana.

La presentadora María Patiño ha develado que Yulen se ha ido, ya no está en Canarias al lado de Pantoja por un motivo importante. Quiere apartarse del mundo del corazón porque tiene en mente un proyecto demasiado ambicioso: retomar su carrera deportiva. María piensa que podría haberse marchado a París para continuar sus entrenamientos, pero no tiene confirmado este dato.

Anabel Pantoja ha reconocido el reencuentro

Anabel ha terminado bien con Omar Sánchez, a pesar de que el canario no ve con buenos ojos algunas de sus actitudes. La influencer ha logrado convencerle y van a intentar ser amigos, aunque él le ha pedido tiempo para asimilar la situación. El problema es que los medios informan constantemente de lo que está sucediendo y apenas tienen intimidad.

| Telecinco

Pantoja intervino en Ya es verano para reconocer que iba a reencontrarse con su expareja en un evento, aunque dejó varios puntos claros. Aseguró que era una casualidad y que no tenía intención de dar ningún paso, para ella no iba a ser más que una situación cordial. “Todos tenemos que ir a ese concierto y apoyar a Yotuel y a la música cubana”.

La colaboradora está centrada en su nuevo novio y no quiere que nada ni nadie interrumpa sus planes de futuro. “Quiero ser madre y que mi niño tenga acento andaluz”, comentó cuando regresó de Supervivientes 2022 y comprobó que estaba enamorada. En Socialité aseguran que tomará la decisión más pronto que tarde, pero habrá que esperar un tiempo.

Anabel Pantoja está al tanto de los problemas familiares

Anabel sabe que la familia de Yulen, su nueva familia política, no ve con buenos ojos el noviazgo porque quiere proteger la reputación del joven. Es un deportista profesional y hay quien piensa que relacionarse con un rostro conocido puede generar ciertos problemas. Una de las personas que más problemas ha creado ha sido Arelys, madre del esgrimista.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Pantoja, haciendo gala de la prudencia que le caracteriza, no ha hablado mal de los padres de su novio. Lo último que quiere es alimentar la tensión, sabe que lo mejor es continuar con su vida. Para ella es importante la imagen porque trabaja en las redes sociales y necesita tener buena reputación.