Ana Terradillos y su novio, impactados al descubrir que les espera tras la enfermedad

Ana Terradillos ha sido uno de los pilares fundamentales que ha sostenido el programa de AR durante la ausencia de Ana Rosa. La periodista junto a Prat y Patricia Pardo han mantenido viva la esencia del programa y han logrado mantener la audiencia como siempre.

El pasado lunes, finalmente, 'la reina de las mañanas' se reincorporaba al programa que se lo dio todo. Ana Rosa Quintana volvía a demostrar su implacable profesionalidad y su pasión por esta profesión. Por supuesto, no tardó en agradecer a sus compañeros la gran labor que habían hecho durante estos meses.

| Mediaset

Para una periodista como Ana Rosa no ha sido tarea sencilla estar tanto tiempo alejada de los medios. Ella misma lo confesaba en su discurso de vuelta. Pero sabe que su programa cuenta con excelentes profesionales que han mantenido el ritmo a la perfección.

Ana Rosa agradece a Ana Terradillos su gran labor durante estos meses

Este jueves, Ana Terradillos, quien es la actual cara visible de Cuatro al día, no dudaba en pisar el plató de El programa de AR para hablar con la que fue su jefa. Y Ana Rosa aprovechó para agradecerle públicamente a Terradillos su gran trabajo durante su ausencia.

"Ahora que estáis aquí los tres, quiero aprovechar para los tres, mil gracias por estos 11 meses. Me he sentido tan arropada y tan querida", comentaba. Ana Terradillos no tardó en recoger sus palabras y responderle con un bonito mensaje: "El programa va a ir como un tiro, va ahora que estás tú aquí", respondía.

La veterana periodista se sintió muy agradecida por todo el cariño del público. Pero también anunció que su vuelta será progresiva. Cuando se anunció que la presentadora iba a reincorporarse al programa fueron muchos lo que pensaron que lo haría como siempre: de lunes a viernes.

Sin embargo, no es tarea sencilla llevar un programa como este, que tiene tantas horas de directo. Así que Ana Rosa reveló lo que tantos querían saber, entre ellos, sus compañeros, Ana Terradillos, Prat y Pardo.

Los médicos han recomendado a la veterana periodista que la vuelta sea progresiva. Así que Ana Rosa solo estará al frente del programa hasta los jueves. Por lo que los viernes el programa será conducido por Joaquín Prat.

Así lo hacía saber la periodista a la audiencia: "Hay que empezar poquito a poco y los viernes no voy a venir. Me han pedido acortar un poco la semana e ir poquito a poco porque es que es mucho programa. La verdad es que yo no me acordaba", confirmaba la veterana periodista.

Ana Rosa, emocionada con la sorpresa que no esperaba

El programa del pasado jueves estuvo cargado de emociones y, sobre todo, sorpresas. Ana Rosa recibió un ramo de flores en pleno directo de alguien que para ella significa mucho.

| Mediaset

La periodista es una fanática del Atlético y aprovechó el directo para comentar su última jugada del partido de la Champions: "Vimos el partido. Muchísima pena porque pensaba que teníamos el pase asegurado. Ahora, nos toca seguir peleando, pero a eso estamos acostumbrados los del Atleti", comentaba.

Pero la sorpresa que vino después de pronunciar esas palabras era algo con lo que la presentadora no contaba. El equipo madrileño le hizo llegar un gran ramo de rosas para celebrar su recuperación. Este gesto emocionó mucho a Ana Rosa, quien no pudo evitar mostrar una emotiva sonrisa.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco