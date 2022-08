Ana Soria, pillada con un joven atractivo mientras Enrique Ponce da todo por perdido

Ana Soria tomó una decisión muy arriesgada que afortunadamente salió bien: comenzar una relación con el torero más famoso del país. Enrique Ponce se separó de Paloma Cuevas, estaba soltero y pensó que sería feliz al lado de la estudiante de derecho. Desde entonces, viven juntos en Almería, pero ha sucedido algo que ha hecho saltar todas las alarmas.

Ana Soria sabe que su pareja es propietario de La Cetrina, una lujosa finca que quiere poner a la venta porque genera demasiados gastos. La almeriense no quiere vivir allí porque no le gusta el campo, así que Enrique ha pensado que lo mejor es deshacerse de ella. En un primer momento, intentó convencer a su novia, pero lo ha dado por perdido porque sabe que tiene las ideas claras.

| Instagram

Ana prefiere no hablar del tema, sabe que es un asunto cerrado y no cambiará de opinión porque siempre ha sabido dónde quería vivir. Por eso, ha aprovechado su tiempo libre para disfrutar de un amigo bastante atractivo, un joven con el que se ha montado en un barco. No se conocen demasiados datos, es posible que sea un compañero o alguien de la familia, pues tienen un ligero parecido.

Ana, antes de que la prensa comenzara a especular, ha publicado unas fotos con su amigo en su cuenta de Instagram. No tiene nada que ocultar, aunque tampoco está dispuesta a dar demasiada información: nadie sabe con exactitud quién es su amigo. Mientras tanto, el exmarido de Paloma Cuevas está centrado en vender La Cetrina, es una propiedad de lujo y exige ciertas condiciones.

Soria ha recibido muchas críticas, pero el paso del tiempo ha demostrado que tiene un comportamiento impecable. Nunca ha cometido ningún error y tampoco se ha aprovechado de la fama de su novio, lo único que quiere es vivir una relación sana. Se han instalado en Almería para evitar las miradas de los curiosos, pero es imposible alejarse al completo del foco mediático.

Ana Soria tiene claro que no hay marcha atrás

Ana está encantada con el diestro, tanto que le acompaña a muchos compromisos y le apoya en todas sus decisiones. Recientemente, se han dejado ver en una plaza almeriense, pues Ponce había quedado con un compañero que quería dedicarle una corrida. Estamos hablando de Emilio de Justo, quien siempre ha tenido una conexión fantástica con el ex de Cuevas.

| La Noticia Digital

Soria apenas ha hablado con la prensa porque no quiere que le acusen de estar obsesionada con la fama, ella no necesita ser popular. Pertenece a una familia de origen acomodado bastante conocida, su padre tiene negocios importantes y ella tiene el futuro asegurado. Está trabajando duro para terminar sus estudios porque sueña con convertirse en una gran letrada.

La joven cerró sus redes sociales para evitar los problemas, pero se ha dado cuenta de que no puede hacer nada por estar al margen. Es novia de una gran figura del torero y no hay marcha atrás: ella se ha convertido en alguien que genera mucho interés. Por eso, ha vuelto a abrir su perfil de Instagram y ha desvelado con quién está pasando el verano. El hombre que se observa en la stories de la novia de Enrique Ponce es José Soria, un familiar de ella.

Ana Soria ha dado una lección a los que dudaron de ella

Ana podría haber ganado mucho dinero, pero no está dispuesta a enturbiar su relación con Enrique y ha rechazado todo. Paloma Cuevas sí ha hablado en su revista de cabecera, pero la joven siempre que ha respondido a alguna pregunta lo ha hecho gratuitamente. En estos momentos, no hay ningún periodista que le pueda reprochar nada, de hecho, se ha ganado el respeto de la profesión.

Soria sabe que su pareja se retiró de las plazas de toros para no llamar la atención, pero no ha servido de nada. Sigue siendo un maestro y el público no le olvida, por eso, podría volver más pronto que tarde. No tiene prisa porque es propietario de varios negocios que le generan muchos ingresos, así que regresará cuado considere oportuno.