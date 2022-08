Ana Soria confirma la sospecha de su novio y asume que otro se ha metido en medio

Ana Soria está pasando por unas semanas muy duras. Desde que salió a la luz el rumor sobre una posible relación entre Paloma Cuevas y Luis Miguel, la prensa ha estado todavía más encima de la joven estudiante y de Enrique Ponce.

Por este motivo, los tortolitos quisieron poner distancia de por medio y huyeron a Gante (Bélgica), donde pasaron unos días de ensueño. Como era de esperar, la joven capturó algunos de los momentos que pasó junto al diestro y los mostró en su perfil de Instagram.

Sin duda, seguramente, los tortolitos habrán podido relajarse y pasear sin temor alguno. En mayor medida, habrán podido descansar de estar en el punto de mira. No obstante, todo apunta a que, tras estos días alejados del foco mediático, ahora, nuevamente, tienen que enfrentarse a estar en el punto de mira.

Y es que un importante compañero de profesión de Enrique Ponce ha conseguido lo que el torero en su día no pudo.

La pareja de Ana Soria se sorprende con el talento oculto de un conocido suyo

Así es, nos estamos refiriendo a Fran Rivera, que se ha unido a la lista de toreros que quieren ganarse su terreno dentro del mundo de la música. Mientras que compañeros suyos como Jesulín de Ubrique e, incluso, el novio de Ana Soria, Enrique Ponce, les costaba adentrarse en este panorama, todo indica que el diestro lo ha conseguido.

Todo empezó el pasado fin de semana, cuando el hermano de Kiko Rivera junto a su esposa, Lourdes Montes, acudían a la famosa gala contra el cáncer que organizaba el Festival Starlite. De hecho, el evento que se organizó contó con grandes famosos, entre ellos, Richard Gere y Antonio Banderas.

Por este motivo, el compañero de Enrique Ponce fue otro de los grandes invitados que se unió a la gala por una buena razón de peso. Sin duda, la noche parecía que iba a ser inolvidable y desde luego que así fue.

No solo dio de que hablar el outfit que escogió Rivera para la ocasión, que optaba por no ir de etiqueta a diferencia del resto de invitados, sino por otro motivo. Asimismo él no dudó en explicar sus intenciones ante los medios presentes.

Y es que el torero decidió preparar junto a unos amigos suyos una actuación muy especial para la velada. "Lo importante es el porqué estamos aquí, para la Fundación Lágrimas y Favores", empezaba diciendo.

"Es lo que ha convencido a un grupo de amigos, que ninguno nos dedicamos a esto, a preparar unas rumbitas para aportar nuestro granito de arena. Y hacer que la gente se lo pase un poquito bien, ¿no?", decía.

"Somos todos amigos desde hace años y disfrutamos mucho cantando. Esta noche es la primera vez que nos presentamos en un escenario y lo hacemos por una buena causa, como es la lucha contra el cáncer”, explicaba Rivera.

De hecho, se podía ver que estaba sumamente emocionado al respecto porque, incluso, le ha puesto nombre a su grupo de música. "Una y nos vamos", desvelaba riéndose. Aunque, como el mismo compañero de la pareja de Ana Soria afirmaba que solo se iba a dar en una ocasión esta actuación, lo cierto es que para él fue muy especial.

Sin duda, el propósito de que el público presente se lo pasara en bomba fue cumplido porque en efecto así fue. Con una guitarra en mano y cantando como nunca antes lo había hecho, Fran Rivera generó una gran sorpresa por su increíble actuación. Lo cierto es que no lo hizo nada mal porque consiguió que los invitados disfrutaran del show.

Fran Rivera deja en shock a Enrique Ponce y a su hermano

Con esta nueva faceta del torero, ya es el segundo miembro del clan Rivera que se estrena en el mundo de la música. Eso sí, por el momento no podremos ver a Kiko y a Fran Rivera unidos en un escenario para hacer un dueto.

En primer lugar porque ambos tienen estilos muy diferentes. Mientras que el amigo de la pareja de Ana Soria siente pasión por las rumbas, el flamenco y el folclore, su hermano se decanta más por el reggaeton y la electrónica.

Además de que no tienen gustos parecidos, de momento, no se pueden ver ni en pintura. Y es que, tras su última guerra mediática, los hermanos acabaron de malas maneras, situación que habría llegado a no volverse a dirigir la palabra.