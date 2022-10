Ana Rosa Quintana visita a sus médicos por última vez y recibe un mensaje que impacta

Esta semana se confirmaba una de las noticias que más se estaba esperando en los últimos meses. Ana Rosa Quintana volvía a la televisión. Se esperaba que tras el inicio de la nueva temporada televisiva, en septiembre, la periodista volviese a reincorporarse.

Sin embargo, esto no fue así, Joaquín Prat y Patricia Pardo seguían al frente de El programa de Ana Rosa. Pero hace unos días la noticia que tanto ansiaban los espectadores se hacía realidad. Este próximo lunes 10 de octubre, vuelve la veterana periodista y lo va a hacer por todo lo alto.

La reina de las mañanas vuelve a ponerse bajos los focos de la televisión y entrevistará nada más y nada menos que a Ortega Cano. El diestro ha estado en el ojo del huracán durante los últimos meses. Sus idas y venidas, los rumores de separación con Ana María o los problemas familiares lo han hecho el protagonista de decenas de titulares.

Así que no cabe duda de que lo que va a ocurrir el lunes en el plató de AR va a ser realmente histórico.

Ana Rosa Quintana vuelve más fuerte que nunca

La reaparición de Ana Rosa Quintana se ha hecho de esperar, porque todo debía estar en orden antes de su reaparición. Por eso, tras su última visita a los médicos antes de su vuelta y confirmarse que está lista para ponerse al frente del programa, la veterana periodista no lo ha dudado.

"Todos los días le mandamos un besito, y decíamos queda menos, y mucho menos, y ha llegado el día. La vuelta de nuestra compañera y amiga va a ser una realidad el próximo lunes. Ana Rosa regresa a su casa", así lo anunciaba Joaquín Prat.

En sus breves apariciones públicas de los últimos meses había demostrado sus ganas de volver. Sobre todo, por los jugosos temas que se estaban tratando:

"En este momento, estoy rabiosa por todo lo que me estoy perdiendo en el programa. Trabajando la paciencia y agradecida por tanto cariño. Estoy aprendiendo tantas cosas", comentaba Ana Rosa hace un par de semanas.

"Me siento como una novata en su primer día de programa. Han pasado once meses y estoy deseando reencontrarme con mis compañeros, con los espectadores, que me han acompañado tanto durante estos largos meses y con la bendita rutina", confesaba.

Por lo tanto, la vuelta indiscutible de la reina de las mañanas debía producirse con un invitado a su altura. Ortega viene dispuesto a contarlo todo, así lo reflejaba el periodista Pepe del Real:

"Viene con intención de hablar, hay muchos frentes abiertos, va a hablar de todos y, sobre todo, va a pedir que su imagen no siga siendo dañada por algunas personas", comentaba.

Pero este no es el único gran invitado que entrevistará la periodista. El líder político del PP, Alberto Núñez Feijóo, también es otra de las grandes baza del programa del lunes.

Terelu Campos manda un emotivo mensaje a Ana Rosa Quintana

Ayer en Sálvame,Terelu Campos se convirtió en unas de las protagonistas del programa. La colaboradora tuvo que ver varios episodios de su pasado, que había ocurrido en el plató de Sálvame.

Uno de ellos fue cuando anunció que padecía un cáncer de mamá. La presentadora lo hizo público en 2012. Y rápidamente salieron las similitudes con el caso de Ana Rosa Quintana, que coinciden con su reaparición.

Así que Terelu no dudó en mandarle un emotivo e impactante mensaje, que seguro que Ana Rosa Quintana habrá recibido con mucho cariño:

"Siempre he dicho que es una batalla complicada, pero hay que tener fe en los médicos. Tenemos una estupenda medicina, pero tenemos muchísima suerte con los médicos que tenemos", comentaba la colaboradora dirigiéndose a Quintana.

