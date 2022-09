La familia de Ana Rosa Quintana recibe las imágenes que prueban que no hay solución

Ana Rosa Quintana está preparando su inminente vuelta a la televisión, después de meses alejada de la misma por su tratamiento contra el cáncer. Todo el mundo esperaba que estuviera ya al inicio de la temporada, pero no ha sido así, aunque se cree que regrese en unos días. Y mientras esto sucede ha visto unas imágenes que le han dejado de manifiesto que no hay vuelta atrás en una situación.

Acaba de ver que Sonsoles Ónega, que estuvo al frente de dos programas de su productora, ya no va a volver a Telecinco. Ha fichado por Atresmedia y ya se ha desvelado la primera promo del que será su nuevo espacio en Antena 3.

Ana Rosa Quintana, decepcionada con Sonsoles

La exmujer de Alfonso Rojo apostó por la hija de Fernando Ónega. Tanto es así que, aunque esta había trabajado mucho tiempo como reportera política, decidió darle una oportunidad como presentadora. La puso a conducir el formato Ya es mediodía y, más tarde, también la colocó al frente de Ya son las ocho.

De esta manera, Ana Rosa Quintana dejó muestra de que confiaba en las posibilidades de Sonsoles y ella se lo agradeció enormemente.

Sin embargo, las cosas cambiaron hace unas semanas. Telecinco eliminó el programa de las tardes provocando el malestar de la periodista que lo conducía. Tal fue su enojo que, unido a otras circunstancias, no dudó en escuchar y aceptar una oferta que le hizo Atresmedia.

Por sorpresa y para decepción de quienes habían creído en su potencial, dejó Mediaset.

Ana Rosa Quintana descubre la inesperada promo

Ana Rosa Quintana se sintió defraudada por Ónega, pero quizás pensó en algún momento que esta podría regresar. No obstante, ahora ya tiene claro que no va a ser así. El motivo es que Antena 3 ya ha comenzado a emitir la promoción del que será el espacio que conduzca aquella.

De esta forma hemos sabido que llevará por título Y ahora Sonsoles y que ocupará el horario del concurso ¡Boom!. Un formato del que ella habló hace unos días en El Hormiguero, donde desveló que “será de actualidad. No sé hacer un huevo, por lo que no puedo competir con Karlos Arguiñano, no voy a hacer un programa de cocina”.

“Yo donde me encuentro cómoda es contando la vida y eso es lo que vamos a hacer. Es donde hago lo que me gusta y ya está”.

El anuncio de la llegada inminente de su nuevo trabajo ha provocado numerosas reacciones en redes. Por un lado, ha recibido las felicitaciones y los mejores deseos de antiguos compañeros de cadena. Nos estamos refiriendo a Sandra Barneda, David Cantero, Marc Calderó y Rosa Benito, entre otros.

Por otro lado, ha provocado que numerosos seguidores le den la enhorabuena. Lo han hecho con mensajes como: “Eres única y que tengas mucha suerte en este nuevo proyecto” y “Mucha suerte, te deseo lo mejor”.

En esta misma línea encontramos: “Me apunto, estaré preparada para verlo”, “Esperando con ansia tu vuelta” y “Lo veremos, mucha suerte”.

Eso sí, no todo el mundo está de acuerdo con su manera de haberse marchado de Telecinco ni con su forma de trabajar. Por esto, también pueden leerse en redes comentarios como “La hunde audiencias” y “Qué fracaso”.

Incluso algunos son muy duros y la cuestionan seriamente: “Es la sonrisa más cínica de la televisión y propagadora de bulos del tamaño de la catedral de Colonia. Demostró a todo el país que aún podía hacerse peor al apoyar la gran mentira de Marta Riesco. Su desvergüenza la acompañará toda la vida”.