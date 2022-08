Ana Rosa Quintana toma una decisión difícil al descubrir qué pasa con el tratamiento

Ana Rosa Quintana es conocida por ser la mejor presentadora de la pequeña pantalla, pero detrás de ella hay mucho más. Todo el que ha tenido el placer de trabajar a su lado tiene un concepto maravilloso porque siempre se preocupa por sus compañeros. Joaquín Prat lleva muchos años trabajando a su lado y los dos se han convertido en grandes amigos, por eso, ella está tan preocupada.

Ana Rosa Quintana ha descubierto que el tratamiento que sigue el hermano de Joaquín no ha funcionado: sigue siendo adicto. Federico Prat ha concedido una entrevista y ha acusado a su familia de haberle dado de lado, aunque no ha contado toda la verdad. Se ha callado que no está siguiendo la pauta médica recomendada y consecuentemente sigue atado a los malos hábitos.

Ana Rosa sabe que su compañero no se siente cómodo hablando de su vida privada y ahora tendrá que dar demasiadas explicaciones. Por eso, ha tomado una decisión difícil: regresar a Telecinco después de haber estado diez meses luchando contra el cáncer. La revista Semana asegura que se reincorporará a mediados de septiembre, sin duda será un gran alivio para Joaquín.

Ana Rosa no ha decidido volver solamente porque el hermano de su amigo esté dando guerra, también sabe que ha llegado su momento. Ha vencido a una enfermedad muy dura y forma de enfrentarse al problema ha creado escuela: ha ayudado a muchas personas. Nunca ha perdido el ánimo, siempre ha tenido una sonrisa preparada y un buen comentario para el que le preguntase.

Quintana conoce mejor que nadie cómo funcionan los medios de comunicación, por eso, sabe que lo mejor es informar al público. Ha ido transmitiendo datos de forma puntual, pues no quería que los espectadores especulasen con un tema tan serio. Ha utilizado sus redes para publicar fotografías que no han hecho más que asentar su mito: es una mujer fuerte y luchadora.

Ana Rosa Quintana está preocupada por su amigo

Ana Rosa es consciente de que los problemas de Joaquín Prat se extenderán en el tiempo porque todo el mundo está hablando de lo mimo. Marianne, madre del presentador, ha roto su silencio para aclarar que ella ha hecho todo lo posible por ayudar a Federico. “Es un adicto, estamos desesperados”, ha comentado en la revista Semana.

Quintana ha comprobado que la rehabilitación de Fede, como le llaman sus seres queridos, no ha llegado a buen puerto. “Hemos intentado ayudarle, yo le pago el alquiler mensual y me llama pidiendo más dinero”, explica Marianne bastante preocupada. Solamente hay una persona que puede parar este escándalo: la presentadora de El Programa de AR.

La periodista sabe que regresar a televisión será complicado, pues tiene que hablar sobre temas que le han provocado mucha inseguridad. Sin embargo, ella está preparada para eso y para mucho más, y ahora siente que debe ayudar a Joaquín, el hombre más discreto de Telecinco. Federico ha generado un gran revuelo y todos los periodistas quieren hablar con él, pues su historia había estado escondida hasta la fecha.

Ana Rosa Quintana ha creado escuela

Ana Rosa pertenece a otra generación, una generación de mujeres valientes y luchadoras que no paran hasta cumplir sus sueños. Empezó trabajando de reportera, después de corresponsal y, actualmente, es la presentadora más reconocida de España. No solamente eso, también tiene a sus espaldas un imperio audiovisual que opera en las mejores plataformas.

Quintana se ha ganado a pulso el cariño del público, tomar la decisión de volver ha sido duro, pero merecerá la pena. Los espectadores están deseando reencontrarse con ella y sus compañeros están muy orgullosos de lo que ha conseguido. Es cierto que ha estado apartada de la televisión, aunque no ha dejado de trabajar porque su mente no deja de crear.