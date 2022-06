Ana Rosa Quintana, sin palabras al enterarse de la infidelidad

Ana Rosa Quintana no da crédito a lo que acaba de leer. Y es que, lo que menos se esperaba'la reina de las mañanas' es que uno de sus grandes amigos le haya sido infiel al amor de su vida.

La presentadora de El programa de AR no puede entender cómo su compañero ha sido capaz de confesar en una entrevista para el periódico El Mundo algo tan íntimo como es una deslealtad.

| Europa Press

Este mismo miércoles, 15 de junio, este diario español ha publicado la entrevista más esperada de la actualidad. Tras haber superado una importante cirugía cardíaca, Boris Izaguirre se ha abierto como nunca durante su charla con LOC.

"Para mí, haber pasado por esta operación es importantísimo, porque ha prevenido que hubiese sido mucho peor […] De repente, el lado izquierdo no me funcionaba tan bien como el derecho".

El amigo de Ana Rosa Quintana ha asegurado que, en todo momento, se sintió muy arropado por todos sus amigos y seres queridos. Pero, sin duda, lo que más llamó la atención de su entrevista ha sido cuando ha confesado su infidelidad.

Ana Rosa Quintana se entera de la infidelidad

Ana Rosa Quintana no esperaba enterarse de esta manera de la infidelidad de su gran amigo Boris Izaguirre. Y es que, a pesar de que va a celebrar el 30 aniversario de su relación con Rubén Nogueira, el escritor ha asegurado que le ha sido desleal en alguna ocasión.

Tras su cirugía de corazón, el venezolano ha asegurado que "ha vuelto a nacer". "Ahora tengo dos fechas de cumpleaños: el 12 de abril, en Madrid, en el hospital Ruber Internacional, y el 29 de septiembre, en Caracas. Tengo dos países, dos cementerios y dos familias".

| Instagram: borisizaguirre

A raíz de esta respuesta, el periodista de este medio de comunicación ha querido hacerle una pequeña broma al entrevistado. "Supongo que no nos va a sorprender diciendo que tiene dos maridos…".

Pero, lo que menos se esperaba era la repuesta que el compañero de profesión de Ana Rosa Quintana le ha espetado.

"No, pero hablando de Shakira y Piqué, recomiendo que la gente no haga tanta locura con la cosa de la infidelidad. ¿Tú crees que si tú te separas vas a acabar con la infidelidad en el mundo? No. Lo importante en una relación es aguantar…".

"En mi caso, Rubén no ha sido infiel, yo sí y hay pruebas de WhatsApp que lo demuestran... Y ha sido duro volver a ganarme su respeto. Pero no tiene por qué haber arrepentimiento, es absurdo", ha asegurado, dejando a Ana Rosa Quintana sorprendida.

"No te tiene por qué hacer sentir mal, porque todo el mundo es infiel. ¡Estás rodeado de infidelidad! Las únicas personas que fueron fieles siempre fueron los dinosaurios... ¡Y mira cómo terminaron!".

Ana Rosa Quintana no se esperaba que tuviera más amores en su vida

Boris Izaguirre ha querido aprovechar la ocasión para hablar también de los otros amores de su vida, sus amigos. Durante todos estos años, el compañero de Ana Rosa Quintana ha conseguido estrechar lazos con varios rostros conocidos de nuestro país.

Entre sus amistades más destacadas, podemos señalar a las reinas de papel cuché Tamara Falcó y su madre Isabel Preysler o la presentadora Ana Obregón.

| Europa Press

El redactor de El Mundo no ha querido dejar pasar el momento para preguntarle por el actual estado anímico de la bióloga.

"Está en un proceso de sanación. Sabe que tiene que reponerse, porque la vida continúa. La vida sin Áless es durísima, pero es vida y ella quiere vivir".

