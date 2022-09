Ana Rosa Quintana sabe que él ha dejado la casa vacía porque no entiende la enfermedad

Ana Rosa Quintana sigue sin creerse lo que le ha ocurrido a uno de sus mejores amigos en el mundo de la televisión.

Ana Rosa Quintana es consciente de todo lo que está sufriendo en los últimos días un profesional de Telecinco que lleva muchos años a su lado. Alguien que siempre ha estado apoyándola en sus peores momentos.

Por ejemplo, desde que en noviembre de 2021 Ana Rosa dejase el medio muchos meses debido a que le habían diagnosticado un cáncer de mama.

| GTRES

Joaquín Prat fue uno de los amigos de Ana Rosa que siempre estuvo ahí y ahora sabe que puede contar con la periodista madrileña en plena crisis familiar. Y todo después de las incendiarias declaraciones de su hermano Federico.

Se queda de piedra tras conocer la razón de su marcha

Y es que el presentador de Cuatro al día, que volvía este jueves de vacaciones tras ausentarse el mes de agosto para desconectar de todo, se quedaba alucinado. Se mostraba así cuando veía que su hermano Federico, con el que apenas tiene relación, hacía unas declaraciones en el Canal 8 en las que dejaba mal a su familia.

Prat veía que su hermano Federico era portada de todos los medios digitales. El motivo, señalaba a su familia y contaba cómo estaba viviendo los últimos años sin el apoyo de los suyos.

Un doloroso testimonio que dio mucho que hablar

"Estoy en La Línea buscando trabajo, me vine hace nueve años por amor, he estado yendo y viniendo porque yo vivía en Chipiona y, ahora, ya me he establecido aquí. Estoy viviendo en la calle porque no me queda otra", contaba en televisión.

| 8Directo

Además, el familiar de Joaquín Prat aclaraba que agradecía a los habitantes de La Línea todo lo que le han ayudado en los últimos tiempos.

"Quería dar las gracias a todo el mundo que me está ayudando aquí, a los que han aportado un eurito o dos euritos. Ahora mismo tengo un techo donde quedarme, tengo mi casa y pago el alquiler con lo que saco de la calle. Yo no me lo gasto en droga ni en alcohol, solo en mi alquiler e invito a todo el mundo a que lo compruebe", continuaba.

Ana Rosa ve cómo habla de su familia y abochorna a su amigo

Eso sí, Federico no se cortaba a la hora de referirse a su familia. "Con ellos tengo una relación un poco delicada. No estoy contento con ellos y apenas nos hablamos, es complicado", advirtiendo que la relación con los suyos es casi inexistente.

Por su lado, su hermana Andrea respondía a sus palabras con un story a través de sus redes sociales. Esta contaba su verdad y señalaba que su familiar era un adicto, aunque siempre han querido ayudarle a que lo deje.

"Mi hermano Federico es un ser maravilloso con un corazón de oro. Es y ha sido siempre querido en casa: educado, cariñoso, sensible y es, desgraciadamente, también un adicto", empezaba el comunicado.

| Instagram

"Hemos intentado ayudarle, acompañándole en numerosos tratamientos de rehabilitación, centros de toda índole y también en casa. Finalmente y tras un duro camino, especialmente para mi madre, el propio Fede escogió vivir en el sur y continuar con su adicción", proseguía.

Con todo, Federico daba la cara esta semana con una exclusiva para responder a lo dicho por su hermana Andrea. “Estoy mal. Todo esto me está repercutiendo mucho”, explica.

"Ya no soy un adicto", afirmaba el hijo de Marianne Sandberg, negando la versión que ofreció su familia. A su vez, cree que todo este revuelo le ha perjudicado mucho. “Yo me siento en la calle a pedir para pagar mi casa y mi comida y todo esto no me beneficia”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco