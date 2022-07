Ana Rosa Quintana reconoce que la pelea familiar ha puesto en peligro la relación

Ana Rosa Quintana está muy preocupada por la última pelea que ha presenciado entre varios miembros de su familia. Y es que, a pocas semanas de retomar sus funciones dentro de Unicorn Content, la presentadora ha tenido que ver cómo dos de sus seres queridos se han enzarzado en una fuerte discusión.

La recta final de su cáncer de mama no está siendo todo lo tranquila que ella esperaba. Y es que, a la inesperada salida de Sonsoles Ónega de Ya es mediodía, ahora 'la reina de las mañana' ha tenido que sumarle un nuevo dolor de cabeza tras ver cómo uno de sus compañeros de trabajo pide en directo que se le respete.

Este lunes, 25 de julio, El club social de El programa del verano dedicó gran parte de su emisión a comentar la última intervención de Anabel Pantoja tras convertirse en la última expulsada de Supervivientes 2022.

Durante estos últimos tres meses, la influencer no ha pasado desapercibida. Y es que, su relación con Yulen Pereira en los Cayos Cochino ha sido suficiente para convertirla en la protagonista indiscutible en esta edición.

Esta nueva historia de amor ha sido alabada y criticada a partes iguales. Algunos compañeros de Ana Rosa Quintana piensan que el amor es real, mientras que otros consideran que tan solo ha sido una estrategia.

Ahora, la presentadora de El programa de Ana Rosa ha tenido que ver cómo Joaquín Prat y Alessandro Lecquio tenían un fuerte encontronazo a raíz de este tema.

Ana Rosa Quintana no se lo esperaba

Joaquín Prat no se lo ha pensado dos veces a la hora de recriminar a su compañero la actitud que acababa de tener en directo.

"A través de la pantalla, se pueden sentir esas mariposas que le revolotean a Anabel en el interior del cuerpo y que hemos sentido todos alguna vez y que estamos deseando volver a sentirlo, los que hemos dejado de sentirlo", aseguraba el gran amigo de Ana Rosa Quintana.

"La envidio profundamente por esa mezcla de nervios, de bienestar, de incertidumbre…", se intentaba explicar el presentador de El club social, mientras que el resto de los colaboradores no dejaban de hablar por detrás.

"¡Es que transmite de todo menos eso!", aseguró Alessandro Lecquio, expresando su rechazo a las palabras que acababa de pronunciar su compañero de trabajo.

Fue en este momento cuando el compañero de Ana Rosa Quintana decidió dirigirse directamente al italiano para pedirle respeto. "Gracias por no hablar encima de mí y por dejarme terminar mi argumento", dijo el periodista irónicamente.

"Tesoro, es que tú sueltas unas filípicas", se intentó defender el tertuliano, antes de que le cortara en seco Joaquín Prat. "A mí no me llames tesoro. Además, ¿yo suelto filípicas? Anda que las que sueltas tú…", le recriminó el comunicador.

"Bueno, pues, amigo. Sí, las suelto, pero espero que no te importe un mínimo de pim-pam-pum... Espero que no te moleste, no lo hago con mala intención", intentó defenderse el tertuliano de Telecinco, sin darse cuenta de que el problema no era ese.

"¿Sabes qué pasa? Tú te has olvidado ya de las mariposas hace muchos años", aseguró el amigo de Ana Rosa Quintana, algo molesto por la situación que acababa de suceder.

"No hay mala intención en mi interrupción", se disculpó Lecquio. "Adelante, yo solo pedía respeto por la mía", le atacó nuevamente el presentador de El programa del verano.

"Simplemente, quería decir que el control que demostró anoche Anabel, obligatoriamente me lleva a pensar que Yulen es un recurso de marketing, lo que no quita que sienta cierta atracción", finalizó el tertuliano.

