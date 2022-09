Ana Rosa Quintana reaparece totalmente cambiada y vuelven los rumores

Ana Rosa Quintana está más cerca de ver la luz al final del túnel. Han sido muchos meses padeciendo un cáncer que le sobrevino, de buenas a primeras, allá por el mes de noviembre de 2021.

La veterana presentadora dejaba a todos los espectadores helados cuando el 2 de noviembre del pasado año confesaba algo que le iba a cambiar la vida. Y es que le habían diagnosticado un cáncer de mama y tenía que apartarse de la televisión por tiempo indefinido.

Fue sin duda un verdadero mazazo para la periodista y todos los que la quieren. Veían como la persona que llevaba más de 15 años presentando el programa de Telecinco tenía que irse a su casa. Lo hacía para comenzar un tratamiento que no iba a ser nada sencillo.

Ana Rosa arde en deseos de volver a Telecinco

Fue el 2 de noviembre de 2021 cuando la presentadora anunciaba su enfermedad de la manera más franca posible.

"Hoy por primera vez voy a hablar de mí, la semana pasada ha sido rara y muy intensa. Me he ido dos veces antes de terminar el programa. He faltado el viernes", comenzaba su intervención.

"Hoy tengo que despedirme por una temporada, espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató", confesaba en directo.

Lo cierto es que el tratamiento al que se sometió Ana Rosa fue todo un éxito. Y el pasado verano ya dejaba entrever que su vuelta a la televisión sería más pronto de lo que pensamos.

La presentadora volverá a finales de septiembre

Fueron unas noticias que alegraron, sin duda, a sus compañeros de programa. Y es que estaban ansiosos por ver cómo regresaba a su puesto de trabajo su jefa, y amiga, en muchos casos.

El caso es que en los últimos días se han publicado ciertas informaciones en las que hacían pensar que Ana Rosa no volverá tan pronto a televisión. Parece que habrá que esperar a días de que comience la nueva temporada de su programa, que arrancará con todo el equipo de vuelta de vacaciones.

Será concretamente el 12 de septiembre cuando todo el equipo de El programa de Ana Rosa se pondrá en marcha para comenzar un curso televisivo más. Pero la periodista madrileña tendrá que posponer su vuelta unas semanas más. La cadena ha optado por alargar unos días más El programa del verano hasta este viernes 9 de septiembre.

Sabemos que Ana Rosa está deseosa de volver con sus compañeros, pero aún está a la espera de unas pruebas médicas. Unas pruebas que confirmen que puede retomar su actividad profesional sin ningún tipo de problema. Todo apunta a que a finales de septiembre la comunicadora estará de nuevo con todos los espectadores de Telecinco.

Ana Rosa reaparece cambiada a semanas de su vuelta al trabajo

En las últimas horas, hemos visto la nueva imagen de la comunicadora en una de las revistas del corazón de más tirada.

Estamos hablando de la portada de la revista Lecturas, en la que podemos apreciar el nuevo look de Ana Rosa. Luce un pelo teñido corto, generalmente más corto en los laterales, y ataviada con unas gafas de sol a juego con el color de su pelo.

Ana Rosa camina sola luciendo un gesto serio y tal vez pensando que se le está haciendo muy larga esta travesía fuera de la televisión. Y es que llevamos sin verla en pantalla nada menos que 10 meses.