Ana Rosa Quintana y el verdadero motivo por el que ya no lleva su anillo de casada

Ana Rosa Quintana ha confesado el motivo por el que ha dejado de llevar su anillo de casada. Y es que, todo apunta a que su enfermedad ha sido la responsable de que 'la reina de las mañanas' haya tomado esta importante decisión.

El pasado 10 de octubre, y tras casi un año alejada de la pequeña pantalla, la presentadora oficial de El programa de AR regresaba a su puesto de trabajo tras haber conseguido acabar con su cáncer de mama.

Y, aunque aseguró que todavía le queda un largo camino por recorrer, y que hasta dentro de cinco o siete años no podrá decir que está curada, Ana Rosa Quintana quiso agradecer públicamente todo el cariño y apoyo que había recibido en todo estos meses.

Pero, la periodista no quiso terminar su discurso sin mencionar a los grandes amores de su vida. "He recibido muchísimo amor de mi marido y de mis hijos".

Por eso, y después de escuchar estas palabras, nadie entendía por qué la comunicadora había decidido quitarse su anillo de matrimonio tras su regreso a Unicorn Content. Ahora, Ana Rosa Quintana ha compartido con todos los seguidores de este formato qué es lo que verdaderamente ha pasado con su alianza.

Ana Rosa Quintana da todos los detalles

Durante la tertulia de El club social de este miércoles, 19 de octubre, Ana Rosa Quintana y los colaboradores de este matinal han comentado las novedades de la crisis matrimonial por la que están pasando Ana María Aldón y Ortega Cano.

Después de ver unas imágenes sobre las alianzas de boda del diestro y la diseñadora de moda, y de hablar sobre el paso del maestro por el hospital, Joaquín Prat ha hecho una confesión que no ha dejado indiferente a nadie.

"Hace tanto tiempo que no la llevo que me está empezando a apetecer", ha asegurado el compañero de Ana Rosa Quintana. Estas palabras han provocado que 'la reina de las mañanas' confesara qué es lo que había pasado con la suya.

Y es que, a pesar de estar en uno de sus mejores momentos con su marido, la presentadora de Telecinco ha decidido no llevarla puesta.

"Yo la he llevado siempre y ahora no la llevo y a lo mejor es por lo mismo que Ana María, por lo que veo. He adelgazado y me queda grande y me la he quitado por eso. Ana María también ha adelgazado mucho", ha asegurado Ana Rosa, poniendo un poco de humor a este delicado tema.

"Hay que ir al joyero y no la llevo. Se me ha quedado grande, ya iré. Llevo colgadas muchas veces las de mis padres", ha explicado a continuación, después de que sus compañeros aseguraran que el perder peso no es excusa.

Pero, sin duda, las palabras que más han impactado han sido las de Alessandro Lequio, Y es que, el aristócrata ha asegurado que, tras su boda con la estilista María Palacios, se quitó el anillo de la mano.

"Yo me la quité antes de salir de la iglesia. Lo hice por dos razones. Una, por cuestión de comodidad porque me resulta muy incómoda, y dos, para evitar conflictos en el futuro", ha comenzado explicando el compañero de trabajo de Ana Rosa Quintana.

"Imagínate que tienes el anillo y de repente te lo quitas por lo que sea y surge el conflicto: '¿para qué te las ha quitado?' Si, en cambio, te lo quitas antes…", ha asegurado el tertuliano, provocando las risas de todos los allí presentes.

Por su parte, Ana Rosa ha querido compartir una de las excusas más recurrentes entre la sociedad. "También hay un truco que usa mucha gente que dice que no pueden llevarla porque cuando hacen deporte se les engancha y es peligroso. ¡Hombre!".