Ana Rosa Quintana, sus primeras palabras en Telecinco dejan a su familia descolocada

Ana Rosa Quintana, madre del periodismo español, se vio obligada a desaparecer de la pequeña pantalla por problemas médicos. Haciendo gala de la profesionalidad que le caracteriza, confesó que padecía un tumor en el pecho y que tenía que retirarse. Ha pasado más de un año desde que hizo el anuncio y afortunadamente ahora no es más que un triste recuerdo.

Ana Rosa Quintana ha atravesado un momento realmente complicado, pero siempre ha sabido que iba a salir adelante. Su espíritu de superación ha servido como referente para muchos que están sufriendo algo parecido, han aprendido mucho de ella. Nunca ha perdido la esperanza, todo lo contrario: era ella la que animaba a su entorno y daba fuerzas a todos.

| Europa press

Ana Rosa ha reaparecido en su programa, un espacio que le ha hecho ganarse el título de “reina de las mañanas”. Pero ella es mucho más, es emperatriz de una industria audiovisual que ha crecido gracias a su talento. Estamos hablando de Unicorn Content, una productora que está al mando de los programas más importantes de Telecinco.

Ana Rosa ha emitido un emotivo discurso que ha emocionado a su familia, pues sigue demostrando que es una gran profesional. No ha dejado que la emoción se apodere de ella, ha dado las gracias a sus compañeros y ha dado las explicaciones justas. Ha asegurado que ha estado acompañada en todo momento, nunca se ha sentido sola.

Ana Rosa Quintana emociona a los suyos

Ana Rosa Quintana ha alzado la voz para hacer un pequeño resumen de su último año. También ha hecho un repaso de la actualidad y ha asegurado que los sueños se cumplen. “Pedid y se os concederá y ahora, muy en serio, es un milagro que yo esté aquí”.

Quintana ha desvelado cómo ha sido su proceso de recuperación, pero todo lo que ha contado lo ha hecho desde el optimismo. “Durante estos meses he podido ir al mercado y he comprobado que los precios están más caros que nunca”. La presentadora se ha ganado el apoyo de las redes sociales y de sus compañeros, Joaquín Prat está muy emocionado.

“No pienso guardarme nada, así que a lo largo de la mañana voy a contarles todo. El gusanillo del periodismo no me ha abandonado, aunque esta vez he tenido que seguir la actualidad desde la distancia. Hoy regreso y me encuentro con la crisis de uno de los tres pilares del estado, el poder judicial”, ha declarado.

Quintana ha dejado claro que ha salido adelante, entre otras cosas, gracias a las muestras de amor que ha recibido. “Ha sido tan emocionante todo, el consuelo de tanta gente de verdad que no tengo vida para agradecerlo”.