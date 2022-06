Ana Rosa Quintana se queda paralizada al descubrir que no puede seguir

Que Ana Rosa Quintana es una de las profesionales más queridas de la profesión es un hecho incontestable. Erigida como reina de las mañanas televisivas desde hace muchos años y por méritos propios, su actual ausencia forzada está provocando mucho dolor.

Hace unos meses ella misma era la encargada de comunicar que tenía que ausentarse durante un tiempo indeterminado por un cáncer de mama. Haciendo gala de su fortaleza, fue entonces cuando empezó una lucha titánica con esta enfermedad. Ahora mismo, después de seguir el tratamiento a rajatabla y de una operación bastante delicada, puede decir que está ya en vías de superación de la enfermedad.

Tanto es así que prevé volver a presentar su programa en septiembre como muy tarde. Mientras tanto, han sido tres los compañeros que se han puesto al frente del espacio televisivo más visto de las mañanas. Joaquín Prat, Patricia Pardo y Ana Terradillos están haciendo una magnífica labor cada día al frente del Programa de Ana Rosa.

No solamente no han perdido audiencia, sino que también se acuerdan a menudo de 'la jefa'. La mencionan constantemente, le mandan ánimos e informan puntualmente de su evolución.

No solamente la audiencia ha respaldado a este trío de profesionales, también sus compañeros. Así pues, este fin de semana, Patricia Pardo ha sido galardonada con la Antena de Plata. Es un reconocimiento que otorga la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión, por lo que Patricia lo ha vivido con una intensidad especial.

Ana Rosa Quintana, emocionada con las palabras del discurso

Ana Rosa Quintana sabía que sus compañeros la apreciaban, pero no imaginaba que tanto. Esta vez ha sido Patricia la que ha tenido ocasión de demostrárselo ante un auditorio lleno y también frente a las cámaras.

Nerviosa y emocionada, la gallega recogía su premio dedicándoselo a las "cinco mujeres de su vida". Son su madre, su hermana, sus dos hijas y su abuela.

Tuvo, no obstante, una mención muy especial para Ana Rosa Quintana, quien, según Cristina, "no es consciente de la lección de vida y periodismo que me ha dado a lo largo de estos 12 años que llevamos juntas".

Estas eran algunas de las palabras que Patricia le dedicaba ya en plató recordando la gala de entrega de premios. Según contó, durante el discurso en el acto no lloró "porque soy miope y no veía a mi madre y mi hija; por esto pude aguantar el tipo".

En plató, Patricia precisó que "me emociona mucho esto porque, y yo creo que la gente lo sabe en sus casas, estas es una época muy dura para todos los que hacemos El Programa de Ana Rosa porque ella no está aquí y al final nunca sabes si estás de más o estás de menos. Quieres guardarle el sitio, pero con humildad y con educación. Recibir el aplauso de la profesión es muy satisfactorio", concluía.

Visiblemente emocionada, Patricia no podía seguir hablando. Es consciente que este galardón es un espaldarazo muy potente a su carrera profesional.

Sus compañeros también la han felicitado. Joaquín Prat estaba también muy encantando con este premio que, en el fondo, es también un premio a todo el equipo del programa.

Ana Rosa Quintana ya piensa en su futuro

Ana Rosa Quintana se siente muy orgullosa del equipo que ha logrado formar tras todos estos años de profesión. En estos tiempos en los que ella ha tenido que dejar el principal proyecto de su vida en manos de sus compañeros lo ha vuelto a reafirmar.

Además de mantener con ellos una estrecha relación personal, ha visto como el programa no se resentía de su marcha. Esto también le da tranquilidad para ir repensando su futuro a sus 66 años.

Ahora, Ana Rosa, tiene nuevos proyectos en cartera en los que ya está pensando. El más inminente, el programa de fin de semana que Mediaset le ha encargado para sustituir a Viva la vida.