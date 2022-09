Ana Rosa Quintana, obligada a confirmar sus nuevos problemas de salud

No cabe duda de que, tras unos largos meses alejada de la pequeña pantalla, Ana Rosa Quintana ya tiene fecha para volver a El programa de Ana Rosa. Y es que desde que la periodista apareció, nuevamente, en el foco mediático el pasado junio, todo el mundo no podía evitar preguntarse cuándo regresaría para presentar su querido programa.

Tal y como ella comunicó en la fiesta de Unicorn, finalmente iba a regresar al programa en el mes de septiembre. "Viene un otoño caliente y yo quiero estar ahí cuando pase lo que tenga que pasar. Que espero que pase lo que yo quiero que pase", desveló emocionada en su momento.

Sin embargo, con el comienzo de la nueva temporada del mencionado formato a la vuelta a la esquina, Ana Rosa está lista para ponerse al frente de su espacio. Pero, desgraciadamente, todos los planes de la amiga de Joaquín Prat se han desbaratado.

| GTRES

Saltan las alarmas por la ausencia de Ana Rosa Quintana en Telecinco

Sin duda alguna, todo parecía indicar que Ana Rosa Quintana iba a volver a la televisión en estos primeros días de septiembre. Mientras que compañeros suyos de programa como Joaquín Prat y Patricia Pardo ya han vuelto de sus vacaciones, por parte de la periodista, no se ha sabido nada al respecto.

De hecho, todos los telespectadores estaban deseando ver de nuevo a la periodista, que no desempeña su labor desde noviembre del año pasado debido a su delicada enfermedad.

"Hoy tengo que despedirme por una temporada, espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató", confesaba en su despedida.

No obstante, aunque fueron meses sumamente duros, en junio, la madrileña confesó que ya estaba "recuperada". Por este motivo, no dudaba en poner fecha a su regreso a El programa de Ana Rosa: el 12 de septiembre.

Pero lo que no se esperaba Ana Rosa Quintana es que, a pocos días de volver a la rutina, tuviera que lidiar con un contratiempo relacionado con su estado de salud. Según informan desde El Español, el regreso de Ana Rosa se ha tenido que posponer por un claro motivo.

La razón principal por la que la periodista no puede volver todavía a su querido espacio es porque está a la espera de unas pruebas médicas, además de los debidos resultados.

De esta manera, la madrileña deberá esperar a que el médico que se está encargando de su enfermedad le dé el visto bueno para volver definitivamente a la pequeña pantalla. Así que, por el momento, hasta nuevo aviso, la amiga de Joaquín Prat deberá permanecer alejada de las cámaras.

| GTRES

No obstante, fuentes cercanas a Quintana han aclarado que los telespectadores no tendrán que esperar mucho a su regreso, ya que aseguran que volverá a finales de septiembre. "Se incorporará al finalizar este mes si el médico no dice lo contrario", explicaban.

Por otro lado, no cabe duda de que el día que Ana Rosa Quintana pise, nuevamente, el plató de su programa, será un día histórico. Y es que todos sus compañeros de profesión están deseando que vuelva a tomar las riendas del formato matutino.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Ana Rosa Quintana ha tomado una sorprendente decisión

Como es de esperar, Ana Rosa Quintana también está deseando volver a su querido espacio. "Está todo sin resolver, pero ella está muy ilusionada de poder volver a tener una vida como la de antes", confesaban.

De hecho, qué mejor manera de empezar una nueva etapa de su vida que con un cambio de look. Este miércoles, 7 de septiembre, Lecturas ha mostrado unas imágenes de de Ana Rosa estrenando nuevo peinado.

Con el mismo corte que llevaba en la fiesta de Unicorn, Ana Rosa Quintana ha optado por pasar del rubio platino al pelirrojo. Sin duda alguna, una decisión que demuestra que la madrileña ha decidido empezar un nuevo episodio de su vida.