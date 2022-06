Ana Rosa Quintana tiene nuevos problemas y debe escoger a quién echa de su vida

Ana Rosa Quintana no es capaz de afrontar una semana tranquila ahora que está en la recta final de su tratamiento contra el cáncer. Sabe que en su programa, del que lleva fuera siete meses por culpa de su enfermedad, las tensiones están a la orden del día.

Tanto en la mesa de actualidad como en el 'club social', las chispas saltan a la mínima con ciertos temas que soliviantan a los colaboradores.

Por ejemplo, en pleno desarrollo de Supervivientes, que ya suma dos meses de reality, no se habla de otro tema que sobre la relación que mantienen Yulen Pereira y Anabel Pantoja.

Y más allá de que tengan o no algo más que un affaire, el primer beso en público entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira en Supervivientes ya ha sucedido. Un paso más en su historia que está dando mucho que hablar.

Ana Rosa Quintana, harta de las tensiones en plató

Lo cierto es que son muchos los espectadores que no creen veraz la relación entre ambos y ven que solo es una estrategia del campeón de esgrima. Además, los tertulianos del programa comandado hasta noviembre por Ana Rosa Quintana también han dado su opinión sobre esta mediática historia de amor.

Hablamos del punto de vista de Alessandro Lequio y algunos otros colaboradores del programa de Telecinco. En el caso de Bibiana Fernández, esta es una de las que considera que entre Anabel y Yulen hay amor. Lo cierto es que esta cree que ambos lo están demostrando con el paso de los días.

La colaboradora de las mañanas de Telecinco es una mujer que, aunque siempre opina sin tapujos, no le gusta entrar en conflicto con sus compañeros de programa.

Supervivientes hace saltar la mecha en El programa de Ana Rosa

Pero lo sucedido este lunes ha reflejado el hartazgo de Bibiana cuando veía que Alessandro Lequio le cortaba su discurso y no le dejaba acabar sus opiniones. Tras ver que la tensión aumentaba entre ambos, Joaquín Prat ha tenido que salir al paso, aunque finalmente ha sido el presentador el que ha salido malparado de esta tensión en directo.

Todo comenzó cuando Leticia Requejo puso de manifiesto que le parecía extraño que ese primer beso haya tenido lugar en la semana que Yulen está nominado.

Una versión que no acabó de convencer a Joaquín Prat, Beatriz Cortázar y Alessandro Lequio. "Me dejas que diga una cosa. Mi punto de vista… Yo sí me los creo", intentaba expresarse Bibiana Fernández, que se encontraba bastante incómoda con esta situación.

Bibiana Fernández enfada a Ana Rosa tras su bronca en directo

El caso es que era Lequio el que afeaba su argumento, pero la colaboradora no se callaba. "Me dejas que explique mi postura. ¿Pero me dejas que yo de mi opinión y después das tu la tuya? Porque si no, no sé para qué estamos los dos", protestaba Bibiana al italiano.

En ese preciso momento, Joaquín Prat intentaba poner paz y echarle una mano a Bibiana. "Dejas que remate, ¿por favor?", le pedía el presentador a Lequio.

"No es rematar, es empezar", sentenciaba la tertuliana en un zasca de grandes dimensiones que dejaba a Prat sin palabras. Un momento incómodo del que acabó por salir victoriosa la buena de Bibiana. Consiguió, al fin, dar su opinión sin que nadie le cortase su discurso.

Así, esta contaba a la audiencia que "la sensación es que después lo que han hablado ella se come el tarro de si es el segundo plato. O si el otro está fuera. E igual eso ha hecho que él se abra más", zanjaba esta en una tensa mesa del 'club social'.

