Ana Rosa Quintana ya no oculta la nueva enfermedad que golpea a Telecinco

Ana Rosa Quintana ya no oculta que en la cúpula de Telecinco están más que preocupados por la salud del que ha sido su jefe desde 1999. Aunque Ana Rosa también ha estado sufriendo un cáncer de mama en el último año, lo cierto es que ahora le inquieta la situación de Vasile. Y es que el estado actual de este no le deja conciliar el sueño.

Así, tras filtrarse que el italiano dejará de ser el consejero delegado de Mediaset España a partir de febrero de 2023, el susodicho ha desvelado lo siguiente. En las últimas horas, ha sido franco al exponer que ha sufrido diferentes intervenciones de distinto calado.

Vasile lo ha pasado realmente mal debido a este paso por el quirófano tan continuado y en algunos casos, aún está convaleciente en cierta forma.

Ana Rosa Quintana sabe de la gravedad de los problemas de su jefe

El caso es que hemos conocido que sus problemas en los riñones han sido habituales en los últimos tiempos. Y ahora sabemos que sufrió un cáncer en el pasado, aunque no había desvelado nada sobre este hasta ahora.

"Todo lo que podía dar se lo he dado a la familia Berlusconi, todo mi tiempo y toda mi pasión. Podría morir en cualquier momento, si me muero mañana no es gran cosa. Puedo presumir de que en toda mi vida he tenido muchísima suerte", decía el pasado martes roto de emoción.

Sobre Berlusconi, no tiene más que palabras de cariño y para él es un "segundo padre".

Vasile le ha contado a la prensa italiana que hace unos días pasó por tres operaciones, "dos pequeñas y una grande".

A pesar de todo, lo cierto es que en pocos meses, Vasile dejará de estar en la cúpula de Mediaset. No sabemos si se debe solamente a causa de su maltrecha salud o por los malos resultados de audiencia del último año en Telecinco.

Ana Rosa Quintana se entera de que mantuvo el cáncer en secreto

Hace unas horas, Paolo aseguraba en Abc que "el éxito no tiene opiniones, solo son resultados, como las notas del colegio", lamentaba la dura realidad.

Esta figura icónica de la televisión privada española confiesa que, debido al cáncer y sus problemas de riñón, ha sufrido mucho.

"El dolor también sirve para expiar los pecados", expresa. Lo cierto es que Paolo Vasile ha pasado durante 50 años por demasiado sufrimiento, y todo por las piedras en el riñón.

A su vez, venció al cáncer de próstata, aunque no lo desveló hasta ahora para no crear nerviosismo en los mercados bursátiles.

"Todos los grandes personajes de la historia han tenido algo imperfecto"

Vasile también justifica en cierto modo a Berlusconi. "En la historia de la humanidad, las grandísimas personas no eran perfectas. Andy Warhol, el artista más grande de la era moderna, tenía lados oscuros", sostiene este ejecutivo que tantas alegrías le ha dado Mediaset bajo su mandato.

"No quiero absolver cualquier pecado, pero todos los grandes personajes de la historia han tenido algo imperfecto", expone.

Para finalizar, el consejero delegado de Mediaset España, confesaba una anécdota que no ha dejado indiferente a nadie. Y es que este afirmaba que, debido a las circunstancias, no pudo disfrutar de su luna de miel cuando se casó hace 42 años con su mujer.

"Nos casamos un lunes y salimos ese día por la noche, pero no teníamos ni posibilidades y es algo que se ha quedado pendiente. Así que seguramente nos iremos de luna de miel", cuenta el todavía jefe de Ana Rosa.