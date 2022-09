Ana Rosa Quintana ya no calla los rumores y da una mala noticia a los suyos

Ana Rosa Quintana lleva más de nueve meses fuera de la televisión debido al cáncer de mamá que le diagnosticaron allá por noviembre de 2021.

La veterana periodista de Telecinco tuvo que apartarse del trabajo de forma forzosa. Durante estos meses, ha llevado un tratamiento que ha sido todo un éxito y por el que muy pronto la veremos de nuevo delante de las cámaras.

"Normalmente y excepto vacaciones no he faltado a mi cita con vosotros ni siquiera durante el Covid. Ahora tengo que compartir y contaros lo más duro que me ha pasado en la vida. Me han detectado un carcinoma en una mama", anunciaba tristemente en pleno directo.

La periodista madrileña no volverá cuando todos pensaban

"Está localizado y requiere un tratamiento intenso y tengo que estar alejada de estos platós, sé que me voy a curar. Me espera un camino complicado, seguiré trabajando detrás de las cámaras, en la productora. Gracias de corazón por todo lo que me habéis dado hasta ahora y espero que se lo sigáis dando a ellos", aseguró hace meses.

Tras dejar los mandos del programa que tantos años ha presentado, Ana Rosa dejaba como encargados de llevar el timón a Joaquín Prat, Patricia Pardo y Ana Terradillos.

Los tres rayaron a gran altura durante esta larga ausencia de Ana Rosa y han mantenido el nivel logrando ser líder de audiencia una temporada más. Tras 17 años en los que ha estado siempre en lo más alto, ella sabía que este año era complicado por las circunstancias que le sobrevinieron el 2 de noviembre de 2021.

Ana Rosa, pendiente de la fecha de vuelta a la televisión

Lo cierto es que hace unas semanas, la periodista desvelaba en un evento de Unicorn Content que regresaría en septiembre ya casi recuperada. Afirmó que tenía muchas ganas de regresar al puesto de trabajo del que nunca tuvo que salir.

El caso es que este lunes era Patricia Pardo la que volvía a ponerse delante de las cámaras de El programa de Ana Rosa. Pero, por ahora, desconocemos cuando podremos ver de nuevo a la veterana comunicadora después de tanto tiempo sin presentar su programa.

A pesar de que lleva unas semanas preparando como será su vuelta a la televisión, lo cierto es que todo apunta que a mediados de septiembre reaparezca en pantalla. Lo hará para alegría de sus seguidores y sus compañeros que tanto le han echado de menos durante este tiempo.

¿Cuándo veremos de nuevo a la comunicadora en su plató?

Durante todos estos meses, las muestras de cariño de los compañeros de la periodista han sido constantes en pleno directo. Y es que no ha habido una semana en la que alguno de los presentadores, reporteros o colaboradores del espacio matinal no se acordase de su jefa.

Todos estos gestos han emocionado enormemente Ana Rosa. Seguro que comenzará agradeciendo estos a sus compañeros cuando la veamos regresar en poco más de una semana.

Mientras, Ana Terradillos, otra de las periodistas que estuvo al frente del espacio matinal cuando Ana Rosa no estaba, se hará cargo de Cuatro al día. Además, hace unos días ha firmado un contrato de larga duración con Mediaset.

Terradillos sustituye así a Joaquín Prat, que además de presentar Ya es mediodía desde el pasado 1 de septiembre, también ha retornado a El programa de Ana Rosa. Eso sí, vuelve después de disfrutar unas merecidas vacaciones en el mes de agosto.