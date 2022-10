Ana Rosa Quintana manda un inesperado mensaje en directo a sus dos hijos pequeños

Ana Rosa Quintana ha vuelto a casa. Y lo ha hecho por la puerta grande. Hace un año que se despedía del Programa de Ana Rosa para centrarse en ella misma y su enfermedad.

La presentadora tenía previsto regresar el pasado mes de septiembre, pero lo ha tenido que posponer a esta segunda semana de octubre. El 2 de noviembre de 2021 hacía público en su programa que padecía cáncer y que tenía que retirarse temporalmente de los platós.

La emoción ha podido con el momento, y tanto sus compañeros como los invitados estaban muy sensibles ante su regreso. Eso sí, Ana Rosa Quintana no ha vuelta sola. Con ella, estaban su marido y sus dos hijos, quienes han acudido para apoyarla en este momento tan especial.

| Telecinco

Tanto hoy como en este período, la periodista ha contado con el apoyo de su familia. Especialmente con el de Juan Muñoz, su marido, con quien se daba el sí quiero hace casi dos décadas, en mayo de 2004.

Como fruto de esa relación, nacían sus dos hijos, los mellizos Juan y Jaime, quienes cumplirán este año la mayoría de edad. Además, Ana Rosa Quintana tiene otro hijo, Álvaro, fruto del matrimonio entre ella y el abogado Alfonso Rojo.

El apoyo de Ana Rosa Quintana

Sobre el apoyo que ha recibido en este período, Ana Rosa Quintana se ha pronunciado en una entrevista para El Mundo.

"A mí me dijo Isabel Rubio (cirujana oncológica que la trató) que hay muchas personas que no lo necesitan. Pero que pasado el tiempo y una vez superado sí lo necesitan y hay que estar abiertos", contaba.

Y a lo que añadía lo siguiente. "Pero es verdad que yo he tenido tanto, tanto apoyo emocional de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros que me ha ayudado mucho". Además, ha hablado de los peores momentos del tratamiento, en los que le pasó factura los efectos secundarios de la quimioterapia y radioterapia.

| EuropaPress

"El peor momento es cuando te levantas por la noche, medio adormilada. Enciendes la luz y te ves en el espejo y dices 'quién es esa señora'. No te reconoces."

Pero a mí Juan (su marido) me ha hecho sentir tan guapa, tan estupenda. No me han hecho sentir mal. Es que al final, eso es lo de menos, a mí una de las cosas impactantes es que cambia tu vida", comentaba.

▶️ VÍDEO del día

Ana Rosa Quintana cuenta que todavía no está curada del cáncer de mama que padece. Pero parece que su positivismo y sus ganas de salir adelante pueden con todo. Aunque, explica, a veces es doloroso.

"Cada vez que tenemos una revisión, que ahora es cada 3 meses, es muy angustioso. Nos pasa a todas y todos los que hemos pasado un cáncer. Pero hay que positivar y yo siempre he sido muy positiva".

| Telecinco

"Siempre he pensado que me iba a curar y que no me iba a pasar nada. Que este era un proceso que tenía que vivir. Pero que lo iba a superar y que tenía que vivirlo lo mejor posible", se sincera.

En este día tan especial, su equipo la ha apoyado como nunca. De hecho, parecía una estrella de Hollywood la que entraba por la puerta y no ella misma.

En su primer día, como invitados especiales, ha entrevistado al líder de la oposición, Nuñez Feijóo, y al extorero Ortega Cano. Este último se ha convertido en viral por sus declaraciones sobre su semen.