Ana Rosa Quintana recibe malas noticias de los médicos cuando creía que todo iba bien

Este fin de semana pasado, Ana Rosa Quintana ha sido el centro de todas las miradas. Y no es para menos porque el 25 de junio la periodista reaparecía públicamente tras pasar unos meses alejada del foco mediático a causa del cáncer de mama que padece.

La presentadora sorprendía a todo el mundo cuando asistía a la fiesta de verano que organizaba su productora, Unicorn, por su favorecedor look. Y es que Ana Rosa lucía un cabello platino corto que deslumbraba el ambiente.

Además, su mirada ilusionada por volver a aparecer ante los medios era más que evidente. No solo se encontraba dichosa por esa razón, sino que estaba muy bien acompañada por grandes amigos suyos.

Las personas en cuestión son sus compañeros de profesión Ana Terradillos, Patricia Pardo, Joaquín Prat y Sonsoles Ónega, quienes no dudaban en estar al lado de la periodista. Asimismo, la presentadora tenía buenos motivos para asistir al evento emocionada.

Y es que, como ella misma afirmó a su círculo íntimo, su diagnóstico era favorable, por lo que quizás muy pronto la volvemos a ver al mando de su programa. No obstante, pese a las buenas noticias, no ha podido evitar preocuparse por el estado de salud de un amigo suyo.

Así es, su compañero Joaquín Prat no está pasando por un buen momento. El periodista también padece de un complicado problema de salud que lleva arrastrando desde hace meses y que, por desgracia, parece no terminar nunca.

| GTRES

Ana Rosa conoce el problema de salud de su amigo, Joaquín Prat

Tras pasar un espléndido fin de semana rodeada de sus amigos, Ana Rosa Quintana vuelve a estar preocupada. En esta ocasión, no es por cómo va evolucionando su enfermedad, al contrario, se mantiene positiva por los buenos resultados que ha obtenido.

No obstante, ahora no puede evitar inquietarse por la condición que padece su amigo Joaquín Prat. Asimismo el periodista lo confirmó en el día de ayer, 28 de junio, en el espacio donde colabora, El programa de Ana Rosa.

Su sección de corazón arrancó con unas demoledoras palabras de Prat. "Perdonen que esté tan tieso, pero es que tengo lumbalgia", quiso reconocer ante los espectadores por su postura tan estirada.

La lumbalgia es un dolor que se sitúa en la parte baja de la espalda, concretamente, en la zona del lumbar. La molestia es tan aguda que impide al paciente que padece dicho problema adoptar una postura cómoda y natural. Por lo que se entiende que la posición de Prat haya estado rígida en todo momento.

Además, esta condición de salud impidió que el periodista acudiera el lunes al formato matutino, por lo que tuvo que sustituirlo Patricia Pardo. Seguramente, tras asistir a la fiesta de Unicorn, el hecho de estar de pie le provocó fuertes dolores en la zona lumbar.

Sin duda, no es la primera vez que Ana Rosa descubre la compleja condición que padece su amigo Joaquín Prat. El pasado mes de abril también confesó que padecía de estos fuertes dolores que le dificultaban poder bailar.

Esta declaración fue con motivo de que Patricia Pardo le pidiera que bailase la canción de Marta Riesco, No tengas miedo. A lo que el amigo de Ana Rosa contestó que "bailar, no". "Además tengo lumbalgia, no puedo bailar... no me hagas estar de pie más tiempo", decía ante la sorpresa de la novia de Christian Gálvez.

| GTRES

Ana Rosa Quintana, pendiente del estado de salud de Joaquín Prat

Nuevamente, Ana Rosa Quintana ha tenido que ver cómo su amigo sufre por el problema de salud que padece desde hace tiempo. Y es que todo indica que Joaquín Prat parece no curarse de esta condición.

Unas fuertes molestias que le han impedido realizar vida normal e, incluso, como se vio el lunes, impedir que acuda a su puesto de trabajo. El tiempo dirá si el periodista ha conseguido superar este problema o si, por el contrario, sigue teniéndolo.

Pero no todo son malas noticias, hace poco Joaquín recibía con emoción la renovación de su contrato que tiene con Mediaset. Una felicidad que no ha dudado en agradecer a su compañera, jefa y amiga, Ana Rosa Quintana.

"Es un gusto trabajar con una persona que jamás te ha censurado, que jamás te ha dicho una palabra más alta que otra. Te puede decir algo, pero lo hace en directo. No te va a coger por detrás. Es la jefa, todos los sabemos, pero es una compañera más", le agradecía públicamente.