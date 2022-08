Ana Rosa Quintana, inquieta al ver lo que ha provocado el nuevo problema médico

Ana Rosa Quintana lleva unos meses fuera de la televisión, pero es una profesional de primera y está al tanto de lo que está sucediendo. Al igual que el resto de espectadores de Telecinco, sabe que Gloria Camila se ha puesto en manos de una reputada psicóloga. Tiene problemas de ansiedad porque no sabe cómo gestionar los conflictos familiares, pero eso no es lo peor.

Ana Rosa Quintana ha descubierto que sus dos mejores periodistas se han enzarzado porque tienen diferentes opiniones. Paloma García-Pelayo considera que Gloria no ha hecho bien al conceder una entrevista en Ya es verano. Sin embargo, Beatriz Cortázar cree que la colombiana se ha comportado perfectamente porque ha profundizado.

Ana Rosa es consciente de que Beatriz es amiga de José Ortega Cano, por eso no quiere hablar mal de la hija del torero. Pero Paloma no se casa con nadie y cree que la influencer no está actuando bien, de hecho la ha acusado de ser incoherente. Por un lado dice que los problemas se solucionan en privado y por el otro concede entrevistas en televisión.

“Es una situación complicada para todos porque están implicados cada uno. Yo entiendo que Gloria está en un momento que tiene que seguir siendo colaboradora de un programa y tiene que dar su punto de vista. Lo da de un conflicto que ella misma está diciendo que no se soluciona desde un plató, pero lo dice desde un plató”, opina Paloma.

Ana Rosa sabe que los problemas médicos de la hija de Rocío Jurado han generado un gran revuelo dentro de su programa. Beatriz Cortázar y Paloma García-Pelayo son sus tertulianas estrellas y deberían estar unidas para remar a favor del espacio. Tienen diferentes puntos de vista, pero son grandes profesionales y saben respetarse mutuamente.

Ana Rosa Quintana ha seguido un tratamiento estricto

Ana Rosa ha facilitado información puntual del tratamiento que está siguiendo para tranquilizar a sus seguidores. Conoce mejor que nadie cómo funciona la televisión y sabe que lo más acertado es no dejar espacio a la especulación. Ha reconocido que el proceso ha sido duro, pero quiere dejar claro que se puede superar con éxito.

Quintana es un referente dentro del periodismo y ahora se ha convertido en un icono para las personas que sufren el cáncer de cerca. El público se ha dado cuenta de que se puede derrotar a la enfermedad, simplemente hace falta tesón y valentía. La presentadora ha estado fuera de la pequeña pantalla, pero no ha dejado de lado sus obligaciones profesionales.

La reina de las mañanas está igual de bien informada que siempre, de hecho sigue pendiente de su productora. Acaba de estrenar un nuevo programa y ella controla todo el proceso, aunque confía plenamente en sus compañeros. De hecho les ha agradecido el esfuerzo que han hecho para que la audiencia de El Programa de AR se mantenga estable.

Ana Rosa Quintana tiene muy claro sus sentimientos

Ana Rosa no se posicionará ni con Paloma ni con Beatriz, posiblemente nadie lo haga porque ellas sabrán parar a tiempo. Es cierto que han vivido un momento tenso porque manejan informaciones diferentes y no tienen la misma opinión. Pero todo ha sido un malentendido y pronto mantendrán una conversación para aclarar lo que ha pasado.

Quintana sabe cómo funciona el ritmo de la prensa, por eso tiene claro que se hablará de la salud mental de Gloria una buena temporada. La colombiana ha confesado que ha tenido que pedir ayuda para saber frenar sus problemas a tiempo. Esto ha provocado que los colaboradores de El Programa de AR se dividan en dos bandos.