Ana Rosa Quintana se hunde al leer un mensaje médico sobre su salud

Ana Rosa Quintana volvió con más fuerza que nunca al plató de Telecincodespués de estar fuera de combate durante más de 11 meses.

El cáncer obligó a Ana Rosa Quintana a echarse a un lado y centrarse en lo importante. Y no era otra cosa que recuperarse de un cáncer de mama que le sobresaltó de tal manera que incluso se llegó a temer lo peor.

Sin duda, el regreso de la periodista fue realmente emotivo y sus compañeros la agasajaron en un día que difícilmente olvidará la compañera de Joaquín Prat.

Ana Rosa vuelve con polémica tras 11 meses desaparecida

El regreso de la presentadora a su puesto de trabajo no estuvo exento de polémica. La madrileña comenzó su primer programa tras su vuelta esperada como solía hacer todas las mañanas.

Ana Rosa tuvo a bien dar su habitual discurso de arranque de programa y especialmente incidió en este primer editorial en las críticas al Gobierno de España.

No faltaron las ironías acerca de las partidas extraordinarias para Sanidad. Esto ha molestado a muchos profesionales que se dejan la piel cada día para tener una Sanidad mejor.

"No me negarán que no es un milagro escuchar el anuncio de una ley que desalojará a los okupas en 48 horas, teniendo en cuenta que según parte del Gobierno este fenómeno no existe. 100 euros al mes para la crianza de los hijos, viajes gratis en tren, partidas extraordinarias para Sanidad, ciencia, dependencia, becas o vivienda", ironizó en pleno directo.

La crítica demoledora que la hunde por completo

No gustaron nada esas palabras de Ana Rosa en un día en el que todos esperaban que se centrase en un discurso positivo y con ausencia de reproches. Y es que hacía mucho tiempo que Ana no podía hacer lo que más le gusta, y no era otra cosa que ponerse delante de las cámaras.

Entre las reacciones que llegaron a través de las redes sobre estas críticas tan duras de Ana Rosa, ha salido a la luz una opinión muy severa contra ella. Un punto de vista que se ha compartido a través de la red social Facebook.

Hablamos de un 'whatsapp' que una seguidora ha enviado al teléfono de El programa de Ana Rosa, como se aprecia en el post de Facebook al que hemos accedido.

Una auxiliar de enfermería deja tiritando a la presentadora de Telecinco

"Querida Ana Rosa. Soy auxiliar de enfermería y técnico superior en radioterapia. Me alegra enormemente verte tan recuperada", comenzaba el post.

"Ayer pude verte en directo y tengo que decir que me sentí muy orgullosa de nuestro Servicio Nacional de Salud. Te recuerdo que gracias a las partidas extraordinarias, muchos de mis compañeros han podido ejercer su profesión, de la cual tú te has beneficiado positivamente", proseguía el alegato.

El enfado de esta profesional de la enfermería iba en aumento, "Me parece indignante, permíteme que te lo diga, que te permitas echar por tierra todo nuestro esfuerzo. Que digas en tu presentación que ves innecesarias las partidas extraordinarias para Sanidad".

"Quizás sean procedimientos que tú te puedas costear, pero muchos no pueden. Te deseo mucha salud. Atentamente, un beso, Teresa", decía este mensaje que se ha hecho viral en las últimas horas.

Por último, llegaba la parte más dura contra la comunicadora madrileña. "Lo tuyo no ha sido un milagro, se llama Sanidad Pública. Se llama trabajo en equipo de esos profesionales a los que has menospreciado y denostado", finalizaba el mensaje que ha recibido el WhatsApp del espacio que conduce Ana Rosa desde hace 17 años.