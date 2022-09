Ana Rosa Quintana hace saltar las alarmas con la fecha que cambiará todo en Telecinco

Tras meses luchando contra el cáncer, Ana Rosa Quintana ya está lista para volver, y así se lo habría comunicado a sus compañeros.

La reina de las mañanas viene con muchas ganas de recuperar su puesto en Telecinco, pese a las especulaciones que han surgido sobre su enfermedad.

"La presentadora está pendiente de unas pruebas médicas y se incorporará a finales de mes a su puesto de trabajo si así lo decide el doctor que trata su enfermedad", desvelaban hace poco.

| Europa press Sin embargo, el despiste de una reportera ha podido concretarnos la fecha en la que podremos disfrutar nuevamente de Ana Rosa en nuestras pantallas. Y será antes de lo que todos esperábamos, nada menos que este próximo lunes, 12 de septiembre.

Queda claro que Quintana no ha querido perderse uno de los momentos históricos más inolvidables de la televisión, el reciente fallecimiento de la reina Isabel II.

De esa forma, Joaquín Prat y Patricia Pardo se quedarán relegados a un segundo plano, poniéndose Ana Rosa al frente del espacio televisivo que lleva su nombre.

| GTRES

Ambos llevan tiempo esperando la vuelta de su jefa, compañera y amiga, algo que han manifestado a cada oportunidad.

"Este equipo es como una familia y entre unos y otros hemos sobrellevado la ausencia. Pero tenemos muchísimas ganas de que vuelva", confesaba Bea Archidona hace poco.

"Por su carácter y por su carisma llena el plató y la redacción. Este es su programa, lleva su nombre, y tiene que estar; estamos deseando que vuelva", decía sobre la huella que ha dejado la presentadora.

"Estoy en un reto que hay que afrontarlo cogiendo el toro por los cuernos y a por todas. Estamos hablando de verano, cuando los compañeros dejan el listón muy alto, y obviamente más ella", reconocía Archidona.

La reportera ha sustituido a sus compañeros durante la temporada de verano, un puesto de mucha responsabilidad y al que ahora debe renunciar ante su inminente regreso.

Ana Rosa Quintana, lista para volver a la televisión

"Cuando recibí la noticia hice que me la repitieran para asimilarlo. Sentí orgullo, vértigo y nervios, pero sobre todo mucha satisfacción por la oportunidad que me dan de crecer donde quiero hacerlo", confesaba emocionada.

"Me llena de orgullo porque es un programa donde llevo muchos años, donde tengo amigos y compañeros, donde he aprendido todo. Qué mejor que aquí para aprender este pasito tan importante para mí como es presentar".

"Estaré donde me digan que esté, donde tenga que estar, remando y sumando", comentaba sobre su evolución dentro de la productora Unicorn.

| GTRES

Era el pasado 2 de noviembre cuando Ana Rosa decidía sincerarse con su audiencia y les desvelaba su lucha contra la enfermedad.

"Normalmente no he faltado a mi cita con vosotros. Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído aquí que tengo que compartir con todos lo más duro que me ha pasado en la vida", reconocía.

"Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga. Me han encontrado un carcinoma en una mama", confesaba muy emocionada.

| Europa Press

Pese a ello, la presentadora nunca ha perdido la esperanza, sabiendo que está rodeada del cariño su familia y sus compañeros.

"Sé que me voy a curar. Afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a tener alejada de este plató, de estos compañeros, que también son mi familia".

Meses después, la propia Quintana desvelaba cómo estaba llevando el doloroso tratamiento. "Yo estoy muy bien. La verdad es que, durante todo el proceso, que es duro, no voy a engañar, he tenido suerte y lo he llevado bastante bien".

"Luego, con todos estos compañeros, que han hecho un trabajazo impresionante, tenía la tranquilidad de decir que el programa iba sobre ruedas y yo, en casita observando. Pero tengo muchas ideas, ¿eh?", aseguraba.