Ana Rosa Quintana habla con sus hijos y les confiesa que no volverá

Ana Rosa Quintana sigue protagonizando diferentes titulares de la prensa del corazón sobre su posible reincorporación al trabajo. Y hay algún periodista que ha querido ser más listo que nadie. Lo ha sido uno en concreto al exponer cuando se produciría la vuelta a la televisión de la veterana periodista.

Desde hace meses, se ha hablado que Ana Rosa Quintana podría volver a presentar su programa de Telecinco con el comienzo de la nueva temporada de El programa de Ana Rosa.

Todo apuntaba a ello después que en verano la comunicadora afirmase que todo iba según lo previsto para volver en septiembre. Lo haría tras el largo tratamiento al que se ha sometido en los últimos diez meses.

| Europa Press

Los seguidores de la presentadora madrileña estaban ansiosos por verla de nuevo delante de las cámaras, pero la realidad ha sido muy distinta. Y, finalmente, Ana Rosa no ha podido regresar para arrancar este nuevo curso televisivo ni tampoco lo ha hecho a lo largo del mes de septiembre.

Ana Rosa le confirma a sus hijos que no va a volver

Todo sucedió así debido a que la periodista sigue esperando los resultados de unas pruebas médicas que se ha hecho hace unas semanas. Y todavía no puede confirmar la fecha exacta de su vuelta hasta que los médicos no le den el 'ok' que tanto desea desde hace tiempo.

| Europa press

Esta semana, uno de los paparazzi que suele estar mejor informado de las noticias de los famosos de nuestro país, Diego Arrabal, se ha tirado a la piscina. Este ha desvelado en uno de los directos la fecha en la que Ana Rosa regresaría al plató del que salió el pasado mes de noviembre.

Según el excolaborador de Viva la vida, Ana Rosa Quintana volvería por todo lo alto este miércoles 5 de octubre. Y lo haría para entrevistar en exclusiva al hombre más buscado del momento, Iñigo Onieva.

No regresará a su trabajo este miércoles como se ha publicado

El caso es que tras compartir esta supuesta exclusiva en su canal de YouTube, muchos han sido los medios y periodistas televisivos que han rechazado esta posibilidad. Lo cierto es que se ha acabado confirmando que la madrileña no volverá en apenas 24 horas al que ha sido su plató durante 15 años.

| España Diario

"Por primera vez, Iñigo se va a sentar para contar todo lo que ha pasado con Tamara Falcó. Le iban a entrevistar en el programa nuevo de Emma García, en Fiesta", ha comenzado Arrabal su 'speech'.

"Pero como es la misma productora, pues Ana Rosa quería volver con algo potente y así va a ser", ha proseguido. Así se expresaba el famoso paparazzi, aunque finalmente no se cumplirá esta bomba informativa que ha compartido hace escasas horas.

Ana Rosa está deseosa de retomar su vida pasada

Lo cierto es que desde la cúpula de Telecinco afirman que Ana Rosa está "genial". Y que empezará "pronto" a conducir el programa que ha dejado en buenas manos desde que se apartase de la televisión. Esta se echaba a un lado por culpa del cáncer de mama que le ha cambiado la vida por completo.

De momento, Patricia Pardo y Joaquín Prat siguen al pie del cañón y solo esperan que su jefa, y también amiga, esté lo antes posible junto a ellos. Quieren que siga conduciendo el programa líder de las mañanas y por el que Ana Rosa ha cosechado tantos premios a lo largo de su carrera.