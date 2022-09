Ana Rosa Quintana da un giro inesperado y ya se lo ha comunicado a Emma García

Ana Rosa Quintana ha sido la gran ausente en Telecinco esta semana. Todo estaba preparado para su vuelta el día 12, a su programa, pero no apareció. Sus compañeros, con indisimulada frustración explicaron que muy pronto estará de nuevo en pantalla, pero que falta un poco.

Pese a ello, no ha trascendido que haya habido ningún problema grave. Todo sigue su proceso y Ana Rosa tiene planes para volver a televisión más pronto que tarde, durante las próximas semanas.

No obstante, además de su presencia física en televisión, Ana Rosa se enfrenta a un reto muy importante en esta nueva temporada. Lo hace como productora, pues ella es la presidenta de Unicorn Content. A través de su productora, Ana Rosa ha logrado una posición privilegiada en Mediaset, haciendo sombra a la misma Fábrica de la Tele.

Unicorn recibía un encargo realmente importante para esta temporada. Debe hacerse cargo también del programa de las tardes del fin de semana. Es una franja poco disputada, pero estratégica para aguantar los buenos datos de audiencia mensuales.

Así pues, Mediaset decidía 'cargarse' Viva la vida sin previo aviso, tras cinco años de emisión ininterrumpida. Los datos de Viva la vida eran bastante buenos, con algunos picos altos, pero sobre todo, estables. Al frente del formato estaba Emma García, que se despidió emotivamente de su público en el último programa.

Tras Viva la vida se especuló con la posibilidad que presentara ¿Quién es mi padre?, pero finalmente ha sido Carlota Corredera la escogida. Emma veía su futuro peligrar, pero Ana Rosa ha tomado cartas en el asunto

Ana Rosa Quintana comunica a Emma García su decisión

Ana Rosa Quintana quiso hacer una prueba durante el verano y se sacó de la manga Ya es verano. Tras el terremoto Sonsoles Ónega, se centraban los esfuerzos en las tardes del fin de semana con Frank Blanco, Verónica Dulanto y Marta González. El espacio quería dar un soplo de aire fresco a Viva la vida, con nuevas secciones, más actualidad y menos corazón.

El resultado no ha sido el esperado y la audiencia no ha acompañado. Los meses de verano no son buenos para la audiencia, pero en Mediaset hay ahora una premisa instalada: no se corren riesgos.

La temporada no ha empezado como se esperaba y Ana Rosa Quintana no quiere equivocarse. Así pues, recupera a Emma García para seguir presentando el programa de las tardes de sábados y domingos.

La sonrisa de Emma, su magnetismo y carisma se asocian mucho a esta franja y el público está acostumbrado a verla. Ana Rosa claudica en sus ganas de cambio y contratará a Emma para que tome el relevo de Ya es verano.

Esencialmente, pues, lo que se recupera es Viva la vida. La nota de prensa que ha enviado Mediaset habla de que "la actualidad, la crónica social, el entretenimiento y la fuerza del directo constituirán la esencia de este nuevo formato".

Además, "contará con entrevistas e invitados destacados del mundo del corazón y un nutrido equipo de colaboradores". Es decir, Viva la vida.

Vasile satisfecho con la decisión de Ana Rosa Quintana

Ana Rosa Quintana mata así dos pájaros de un tiro. Por un lado se asegura el triunfo en la nueva apuesta de su productora por los fines de semana. Por la otra, complace a Paolo Vasile, el jefe supremo de Mediaset.

Es un secreto a voces que Vasile siempre ha tenido predilección por Emma García, a la que ha protegido profesionalmente cuando ha podido.

Emma García tiene una trayectoria muy destacada en Telecinco. Tras unos largos meses de vacaciones y descanso junto a su familia ya coge fuerzas para el nuevo reto que tiene encima de la mesa.