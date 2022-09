Ana Rosa Quintana firma los papeles y corta la relación durante su tratamiento

Ana Rosa Quintana va a regresar a la televisión en pocas semanas. Así lo confirmaron en el programa que ella dirige y al que tiene muchas ganas de volver. Ana Rosa está finalizando ya su tratamiento contra el cáncer y parece que todo va viento en popa.

Pese a no estar frente a las cámaras, la presentadora más querida de la televisión, está enterada de todo lo que sucede en su productora. También toma las decisiones estratégicas e importantes y valida la participación o el despido de los colaboradores.

Así las cosas, Ana Rosa ha tomado una decisión con una de las tertulianas que en su momento fueron 'estrellas' del saloncito de sociedad. Su simple presencia provocaba mucho interés en la audiencia y algunas de sus intervenciones dieron grandes resultados de share.

Su estrella televisiva se ha ido apagando y lo ha hecho por méritos propios. Ana Rosa Quintana no puede permitirse ser el refugio de nadie, así que ha tomado la decisión de firmar el despido. Estamos hablando de Rocío Flores.

Ana Rosa Quintana no puede aceptarlo y la despide

Ana Rosa sabe que para estar en televisión hay que tener talento, pero principalmente ganas. Quien no lo de todo en pantalla, no puede estar en el programa más visto de las mañanas en España.

Ahora, Ro Flores tiene un problema con el que no contaba. La hija de Antonio David Flores ha vivido unos años de ascenso meteórico en su vida y en su carrera profesional. No han estado plagados de dificultades y baches, pero lo cierto es que poco queda de la Rocío de antes de aparecer en televisión y convertirse en personaje.

Ro empezó su metamorfosis con Supervivientes. Su paso por el reality que se graba en Honduras le hizo perder 20 kilos, algo que le dio las fuerzas para seguir adelgazando. Era uno de sus complejos y ha logrado quitárselo de encima.

Dieta, ejercicio físico, pero sobre todo operaciones y tratamientos estéticos la han convertido en una mujer nueva a sus casi 26 años. Durante este tiempo, Rocío ha aprovechado el tirón mediático de su familia para participar en varios programas de televisión. El que más estabilidad le ha dado durante bastante tiempo es el que dirige Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana, la reina de la televisión, decidió confiar en ella y la fichó para sus tertulias de corazón. Rocío ha estado en el programa, colaborando una vez por semana, hasta principios de verano. Ha tenido días gloriosos, como cuando suplicó entre lágrimas a su madre que la llamara o cuando la amenazó con el ya mítico "si yo hablo, se cae España".

Últimamente, sus intervenciones dejaban bastante que desear. No contestaba a casi ninguna pregunta que se le formulaba y se negaba en redondo a comentar la actualidad de su familia.

Ana Rosa Quintana se harta y decide prescindir de Ro

Inicialmente, Ana Rosa Quintana quería contar con Rocío para esta temporada. La estrategia de fichar a las hijas o nietas de las famosas le ha dado resultado. Con Isa Pantoja, la colaboración funciona a las mil maravillas.

Sin embargo, según informa Lecturas, Ro Flores impuso unas condiciones draconianas que Ana Rosa no ha querido aceptar. Rocío no ve el documental que protagoniza su progenitora, tampoco quiere hablar de su padre y mucho menos de su novio Manuel. ¿Qué interés tiene, si no ceba los temas de actualidad del corazón? Ninguno.

Así pues, la hermana de David, ha tensado tanto la cuerda que se ha roto y se ha quedado sin su principal fuente de ingresos. Como mínimo, la más estable. Según parece, prefiere volcarse en su carrera como influencer sin comprender que esta va totalmente ligada a su presencia en televisión.

A menos que alguien la rescate (y no será la Fábrica de la Tele), Rocío se queda sin una de las plataformas que más proyección le ha dado y le seguiría dando. De momento, ella guarda silencia y se dedica a promocionar platos veganos y a hacer ejercicio en ayunas por Málaga.

Ana Rosa Quintana no se anda en chiquitas. El cariño y la sensibilidad con las personas no está reñida con la seriedad y la profesionalidad cuando se encienden las cámaras.