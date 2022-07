Ana Rosa Quintana confirma que los rumores sobre el estado de Joaquín Prat son ciertos

Ana Rosa Quintana se encuentra en un momento muy especial. Y es que la presentadora de El programa de AR reaparecía públicamente el 25 de junio tras estar alejada del foco mediático a causa del cáncer de mama que padece.

La periodista no se podía perder acudir a un evento bastante especial de su productora, Unicorn. La fiesta de verano que se celebró ese mismo día fue un éxito rotundo. No solo porque fue viento en popa, sino porque Ana Rosa volvía a estar frente a las cámaras con un aspecto favorecedor.

Ana Rosa Quintana posaba junto a sus compañeros y amigos de profesión con ilusión y con un look deslumbrante. Asimismo, estrenaba nuevo corte y color de pelo. La periodista optaba por ponerse de rubio platino, muy acorde con la época de verano.

Sin duda, fue todo un acontecimiento que no olvidará jamás. No obstante, ahora, la presentadora está preocupada por el estado de salud de un amigo suyo. Todo indica que el conocido periodista Joaquín Pratno lo está pasando nada bien.

La enfermedad de Joaquín Prat

Joaquín Prat, uno de los presentadores sustitutos de Ana Rosa en su programa, ha hecho saltar todas las alarmas este jueves. Y es que ayer, 30 de junio, no aparecía en su puesto de trabajo y no se dieron explicaciones al respecto.

Patricia Pardo, otra de las encargadas de conducir el espacio, alargó su tiempo de trabajo para ocupar el lugar de su compañero. La periodista, que presenta noticias de actualidad y sucesos, se ha hecho cargo de la crónica social de Prat.

Pero no solo se ocupó ayer del puesto del periodista, sino que el lunes, 27 de junio, también tuvo que hacerlo. Seguramente, tras asistir a la fiesta de Unicorn, el presentador se sentía indispuesto por el problema que padece.

Así es, han sido varias las ocasiones en las que Joaquín Prat ha explicado que padece de lumbalgia. Una condición de salud que le impide realizar vida con normalidad debido a las constantes molestias que sufre.

La lumbalgia es un dolor que se sitúa en la parte baja de la espalda, concretamente, en la zona del lumbar. Así, su problema se justifica con su ausencia en el día de ayer.

Incluso, el mismo Prat confesó en directo el pasado 28 de junio detalles sobre su estado de salud. La sección que presenta arrancó con unas demoledoras palabras del periodista. "Perdonen que esté tan tieso, pero es que tengo lumbalgia", quiso reconocer ante los espectadores por su postura tan estirada.

Sin duda, unas declaraciones que dejaron en shock a todos los espectadores presentes, pero que no sorprendían en absoluto a sus seres más allegados.

Joaquín Prat, ilusionado con la vuelta de Ana Rosa

No cabe duda de que Joaquín Prat está sufriendo por la lumbalgia que padece. Dicha condición la lleva arrastrando desde hace un tiempo y todo indica que no parece curarse nunca.

Como son tan fuertes los dolores que presenta, esto ha provocado que el presentador no pueda acudir a su puesto de trabajo con normalidad. También, cabe la posibilidad de que haya faltado a su compromiso laboral porque ya ha empezado su periodo de vacaciones, como lo ha hecho ya su compañera de programa Ana Terradillos.

Por suerte, no son todo malas noticias porque, aparte de renovar hace poquito su contrato con la cadena, el otro día confirmó que su querida Ana Rosa volverá en septiembre. "Va a volver muy pronto, podemos decir que en septiembre ya estará aquí", adelantaba.

"Ya empieza a hacer vida normal", decía. Y es que, como la misma Ana Rosa aseguró, su diagnóstico era favorable. Por lo que ya no habría impedimentos para que 'La reina de las mañanas' vuelva a tomar el control de su programa.

