Ana Rosa Quintana desvela lo que todos intuían de Rocío Flores

La entrevista que concedió Olga Moreno a Ana Rosa Quintana hace tan solo unos días continúa dando mucho de que hablar. Desde que la presentadora volvió al plató que tanto le dio, no ha parado de acaparar titulares. La ex de Antonio David no dejó a nadie indiferente en su entrevista con Ana Rosa Quintana, y ahora sus palabras han sido corroboradas por la mano derecha de la periodista.

Uno de los temas más polémicos y sobre el que más expectación había era la relación de Olga con Rocío Flores. La influencer sorprendió a todos este verano cuando subió una instantánea junto a Olga, dejando así entrever que había retomado el contacto.

Sin embargo, la ganadora de Supervivientes 2021 ha sido también muy contundente con Rocío en la entrevista con Ana Rosa Quintana. Olga Moreno quiso dejar claro de una vez por todas cómo es Rocío Flores. Y Joaquín Prat no ha dudado en pronunciarse sobre las palabras de la diseñadora.

La verdadera personalidad de Rocío Flores al descubierto

Aunque durante los últimos meses Rocío Flores ha estado de lleno en el foco mediático, lo cierto es que mucho se ha especulado sobre su carácter. La influencer cuenta con muchos detractores que siempre la acusan de esconder su personalidad.

| Mediaset

Así que las incendiarias declaraciones de Olga sobre este asunto habrán sido un golpe de lo más inesperado:

"Nuestra relación ahora mismo no se encuentra en el mejor momento. No es la primera vez que se ha enfadado conmigo, a ella le cuesta digerir las cosas. Sé que todo se va a arreglar. Cuando hay cariño todo se arregla", comentaba Olga a Ana Rosa Quintana en la entrevista.

De esta forma, la ex de Antonio David daba a entender que la joven no era de lo más comprensiva. Y es que esta sombra siempre ha rodeado la figura de la hija de Rociíto.

Como era de esperar la entrevista iba a traer mucha cola, y este martes, la mano derecha de Ana Rosa Quintana, Joaquín Prat ha querido dar su opinión. El presentador ha estado mano a mano en los últimos meses con Flores, ya que era una de las colaboradoras habituales. Y parece que él también comparte la percepción de Olga.

Joaquín Prat habla sobre Rocío Flores

El presentador no dudó en alabar la actitud de Moreno y aprovechó para subrayar sus palabras:

"Olga se muestra conciliadora, amable y comprensiva, pero lo que no puede evitar es que pensemos que Rocío Flores tiene un carácter difícil", comentaba Prat.

| Mediaset

Y es que ese carácter difícil es algo de lo que siempre se ha hablado sobre Rocío. Y ahora, que alguien tan cercano a ella lo ha confirmado, no cabe duda de que todo puede tomar otra perspectiva.

El presentador también habló sobre la posible animadversión de la influencer con Olga tras confirmarse el romance con Agustín Etienne:

"A Rocío le molesta que Olga rehaga su vida con una persona tan cercana a ella".

"Todos hemos visto cómo Agustín la ha cuidado, cómo ha evitado que se meta en más polémicas. ¿Cuántas veces ha dicho Rocío que Olga era su segunda madre, y no puede verla feliz?, sentenciaba.

No hay duda de que la vuelta de Ana Rosa Quintana ha supuesto un giro de tuerca en la historia de la familia Flores-Moreno. Y aunque la hija de Antonio David esté ahora alejada del programa, todo apunta a que el revuelo mediático no ha terminado aún.

