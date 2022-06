Ana Rosa Quintana desvela los gritos durante el funeral

Ana Rosa Quintana se encuentra ahora disfrutando de sus vacaciones y recargándose de energía para volver a televisión el próximo mes de septiembre. En ausencia de Ana Rosa Quintana, están siendo sus compañeros los que están abordando temas de actualidad, como el asesinato en el que está implicado Luis Lorenzo. En las últimas horas se han desvelado los gritos que tuvieron lugar durante el sepelio de la víctima.

El programa de AR, Ana Rosa ha podido mostrar tan peliaguda información, que deja en evidencia los conflictos entre la familia de Arancha Palomino.

Ana Rosa Quintana da la última hora del caso

Ana Rosa Quintana estará siguiendo desde casa el delito del que han sido acusados tanto Lorenzo como Arancha. En concreto, fueron detenidos y ahora están siendo investigados por presuntamente haber acabado con la vida de la tía de ella, Isabel. Es más, de haber conseguido su propósito mediante envenenamiento, tras descubrirse en el cuerpo de la señora altas concentraciones de metales pesados.

En el espacio matinal de Telecinco se ha conseguido hablar con la acusada y se han ido dando los últimos datos revelados de la investigación. Y hoy se ha dado un paso más. Se han emitido los audios que dejan de manifiesto la tensión familiar que se vivió en ese momento.

En estos se oye al matrimonio enfrentarse a los hermanos y sobrinos de Isabel, quienes alertaron de que su muerte tenía que ser investigada. Denunciaron que la pareja, con la que la citada se había ido a vivir a Madrid, había impedido que mantuvieran el contacto con ella.

Ana Rosa Quintana, estupefacta ante lo escuchado

Ana Rosa Quintana se ha quedado estupefacta al oír los archivos grabados en la iglesia el día de la misa. En el primero de ellos, un familiar de la anciana grita entre sollozos: “¡Asesinos! No nos dejasteis hablar con ella”. Una acusación a que Luis responde con absoluta tranquilidad: “¿Este número qué es? ¿Me vas a agredir?”.

Y es en este punto cuando Arancha interviene para decir: “No quería hablar contigo”. Mujer que luego habla públicamente en recuerdo a su tía: “Ha sido todo un ejemplo en el más amplio espectro de la palabra”. Pero su intervención es parada por una de sus tías, que expone: “Deja de leer mentiras, que hablé con mi hermana el día del cumpleaños y ella quería venir a Asturias”.

“Tenía muchas ganas de volver a su casa. No mientas, no mientas, no mientas”.

El conflicto no queda ahí, llega hasta el cementerio. Allí, la familia vuelve a echar en cara a los investigados lo que han hecho con la mujer. Y Lorenzo, con toda tranquilidad, dice: “¿Tiene algo más que añadir señora?”.

Ante esta pregunta, la mujer que le espeta, manifiesta: “Que respetéis, que vosotros aquí no pintáis nada”. Incluso otros seres queridos de Isabel vuelven a tachar a Arancha y a su marido de “asesinos”. Un comentario ante el que acusada indica: “Eso lo diréis en un juzgado”.

“Hablaréis donde toca, con todos los testigos que tengo. No quería hablar con vosotros. Yo aquí no voy a hablar nada más”.

A esto añade: “La cuidé, lo hice todo por ella”. Pero el clan les vuelve a echar en cara que no pudieran comunicarse con la víctima: “¿No quería hablar con nadie? ¿Con ninguno de sus tres hermanos?”.

Una situación que finalmente hace que el actor con frialdad pronuncie: “Procedimiento penal por injurias y calumnias. Estáis imputados todos. Estáis todos denunciados, suerte”.

