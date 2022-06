Ana Rosa Quintana descubre que ya nada volverá a ser como antes

Era hace unos meses cuando Ana Rosa Quintana tomaba la decisión de alejarse de la televisión para centrarse en su salud.

Ana Rosa anunciaba que el cáncer había vuelto a su vida y le tocaba volver a emprender la lucha más difícil.

"Empecé este programa cuando mis hijos tenían poco mas de un mes y han ocurrido muchas cosas, algunas maravillosas, la mayoría, y también disgustos porque esto es la vida", confesaba Quintaba muy emocionada.

"Hoy tengo que despedirme por una temporada, espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama, afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y estos compañeros, que también son mi familia".

Desde entonces, muchas cosas han cambiado en la que ha sido siempre una segunda casa para Ana Rosa Quintana y el resto de su equipo.

Los numerosos escándalos que han salpicado a la cadena, junto con las bajas cifras de audiencia, han llevado a Paolo Vasile a tomar medidas drásticas.

Tanto es así, que numerosos programas están en la cuerda floja y desaparecerán muy pronto de la parrilla televisiva.

El primero en la lista ha sido Viva la vida, pero no conforme con los resultados y el rendimiento de otros formatos como Ya son las ocho, el programa de Sonsoles Ónega también estaría en las últimas.

Ana Rosa Quintana, impactada con los cambios drásticos que revolucionan Telecinco

Paolo Vasile no tiene reparos en cumplir sus amenazas, y no piensa parar hasta llevar a cabo una reestructuración completa de su cadena.

Ya son las ocho, programa producido por Unicorn, misma productora de Ana Rosa Quintana, llegaba a nuestras pantallas con el objetivo de recuperar la audiencia que había perdido Telecinco tras la marcha a Antena 3 de Pasapalabra.

Sin embargo, ni siquiera el fichaje de personajes tan potentes como Gloria Camila Ortega, Rosa Benito o Rocío Flores ha funcionado.

Así, los altos directivos habrían dado un ultimátum a Sonsoles y los suyos: levantar las desastrosas cifras de audiencia, o se quedan sin programa.

Justo por eso, los directivos de la cadena ya están buscando alternativas para que sustituyan al programa de Emma García los fines de semana y también para cubrir la franja horaria que quedaría al descubierto tras la marcha de Sonsoles Ónega.

De momento, resuena con fuerza la posibilidad de que sea una propuesta de La fábrica de Tele la que sustituya a Viva la vida, pero no hay nada decidido.

Además, parece que también se barajan nombres de la talla de Terelu Campos o María Patiño para ponerse al frente del nuevo formato.

Para las tardes de lunes a viernes tampoco hay nada decidido, aunque cabe la posibilida de la emisión de una telenovela.

Esto supone un gran disgusto para Sonsoles, que había comenzado muy emocionada esta nueva aventura por las tardes.

De hecho, lo hacía con toda la buena energía y el apoyo de Ana Rosa, que decidía sorprenderla presentándose en el plató durante la emisión del primer programa.

"Hoy echo de menos tu abrazo, como el que me diste cuando arrancamos Ya es mediodía, así que hoy el programa va dedicado a ti", le decía Ónega a su compañera.

Y la presentadora se veía incapaz de contener las lágrimas al ver aparecer a Quintana. "Suerte, sois maravillosos, siempre vengo, que tengáis mucha suerte, eres maravillosa y te va a ir muy bien", le deseaba la reina de las mañanas.

"Gracias, te echamos de menos todo el rato", respondía Sonsoles muy emocionada. "No me lo imaginaba eh, me ha emocionado mucho, ver a Ana aquí, su bendición necesaria para que las cosas funcionen. Ella es el número uno".