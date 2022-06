Ana Rosa Quintana da un giro a su vida y confirma que sucederá el próximo martes

Han pasado muchas semanas desde que Ana Rosa Quintana anunciara de golpe y porrazo que tenía que retirarse del foco mediático. El cáncer supuso un gran golpe en su carrera profesional y personal del que todavía se está recuperando. Ahora, Ana Rosa nos sorprende con un nuevo giro en su vida y se hará oficial el próximo martes.

Ana Rosa Quintana y el cáncer

Concretamente a finales de noviembre la presentadora de las mañanas de Telecinco dejó a la audiencia de piedra. Ana Rosa Quintana tenía que irse durante un tiempo de la televisión para enfrentarse a uno de sus mayores problemas de salud: el cáncer.

“Me han detectado un carcinoma en una mama, afortunadamente, está localizado. No hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató. De estos compañeros, que también son mi familia", explicaba.

Durante todo este tiempo, la presentadora ha estado en contacto con sus seguidores y no ha hecho más que enviar mensajes esperanzadores. Tanto es así, que estos fueron los primeros en ser testigos de su avance. “Ya lo hemos superado”, decía emocionada.

Desde entonces, hemos podido ver a la periodista en tan solo una ocasión, coincidiendo con San Isidro y las fiestas taurinas en Las Ventas. Allí mostró su mejor sonrisa, pero sin dar detalle de cuáles eran sus próximos objetivos. Ahora ya se conoce el más importante.

Ana Rosa Quintana da un giro a su vida

Después de la tormenta llega la calma. Aunque por el momento la presentadora ha decidido disfrutar de las vacaciones de verano antes de su vuelta al trabajo, veremos antes de lo previsto a la presentadora.

Ana Rosa Quintana ha tomado la decisión de reaparecer públicamente a lo grande. Y lo hará en un evento rodeado de influencers y personas de gran índole en el mundo del corazón.

Será el próximo martes, junto con el equipo de Sesderma. El motivo es el del lanzamiento internacional de la línea de alta cosmética a la que la periodista está ligada desde hace años.

El mensaje de Ana Rosa que ha generado polémica

A pesar de su ausencia en Telecinco, Ana Rosa sigue siendo la protagonista de su propio programa. No hay día en el que sus compañeros de programa no la recuerden. Aunque parece que los últimos días un comentario desafortunado no le ha sentado muy bien.

Era Joaquín Prat el que anunciaba la vuelta de Ana Rosa Quintana y con un tono de humor, el periodista invitaba a la presentadora a volver. “Ya está bien, ¿no?. Vente ya que te estamos esperando”, exclamó.

Como era de esperar, este mensaje ha convertido a Joaquín Prat en viral en las redes sociales, aunque el periodista ha preferido no dar explicaciones.

Según ha informado la propia cadena de Mediaset, el presentador ha firmado una prolongación de su contrato y no quiere meterse en líos.

Los planes de verano de Ana Rosa Quintana

Antes de volver a los platós de televisión, Ana Rosa Quintana tiene muchos planes de verano. Ya recuperada del todo, tiene fuerzas para no quedarse quieta. Este año la periodista iniciará sus vacaciones en Sotogrande.

Cádiz será la ciudad donde, un año más, Ana Rosa Quintana pase los días de verano junto a sus hijos. Allí, posee una casa desde hace años que le sirve para cargarse de energía antes de volver a trabajar.