Ana Rosa Quintana da un gran cambio y anuncia que también desapareció por su embarazo

Ana Rosa Quintana está de enhorabuena después de que hace unas horas, en el programa que presenta desde hace más de 15 años, Joaquín Prat diese la noticia que todos esperaban.

Y es que Ana Rosa Quintana ardía en deseos por escuchar a su compañero y amigo anunciar, por fin, la mejor de las novedades. Tras más de diez meses sin aparecer por el plató, ya está lista para ponerse delante de las cámaras y regresará en apenas unos días.

En este caso, el gran recibimiento que le darán a la periodista todos los que trabajan en su programa será el próximo lunes 10 de octubre a las 8:55 de la mañana.

Ana Rosa pletórica a días de regresar al trabajo

Esa será la fecha esperada por todos los seguidores de la madrileña y la periodista no ve la hora de que llegue ese momento, que se prevé muy emotivo.

Lo cierto es que Joaquín Prat ha tomado aire para desvelar esta noticia. Con una sonrisa en la boca, ha confirmado que después de un año luchando contra un cáncer, "con incertidumbre, sufrimiento y la necesidad de estar con ustedes, Ana Rosa regresa".

El presentador de Ya es mediodía ha confesado que han estado huérfanos durante todo ese tiempo en la que Ana Rosa tuvo que apartarse de manera forzosa del plató.

La realidad es que todos los días le han mandado, tanto Patricia Pardo como Joaquín Prat, un cariñoso mensaje de despedida cada vez que finalizaba el programa.

Joaquín Prat no esconde su felicidad al anunciar lo que todos esperaban

"Ha llegado el día en que les podemos decir que la vuelta de nuestra compañera es un hecho y regresa el próximo lunes", decía orgulloso y ligeramente emocionado el bueno de Joaquín.

Además, Patricia Pardo también ha dado su punto de vista, embargada por la emoción. Esta ha asegurado que durante todo este proceso en el que no ha estado con ellos, "la gente les ha respaldado especialmente por el inmenso cariño que tienen" a la veterana presentadora.

Eso sí, Pardo ha dejado claro que les faltaba el alma del programa y "aquí estaremos para apoyarla y abrazarla en cuanto tengamos oportunidad".

Ana Rosa vuelve a ponerse delante de las cámaras, aunque no en cuanto al trabajo diario de su programa. Y es que lleva trabajando fuera del plató varias semanas, mano a mano con la directora del espacio y ya está plenamente inmersa en la dinámica televisiva.

La única vez que se ausentó de la televisión fue por su embarazo

Tras las palabras de Joaquín Prat, Ana Rosa ha intervenido brevemente para referirse a este regreso que ha causado una gran expectación.

"Me siento como una novata en su primer día de programa, han pasado once meses y estoy deseando reencontrarme con mis compañeros, con los espectadores. Me han acompañado tanto durante estos largos meses...", ha dicho la periodista.

El caso es que la comunicadora madrileña ha sido clara al hablar de lo mucho que le cuesta salir de la televisión.

“Llevo treinta años haciendo programas y es la segunda vez que me alejo unos meses de mi pasión: el periodismo y contar la vida en directo", han sido sus palabras.

Esta explica que "la vez anterior fue muy feliz por mi embarazo y esta ha sido un poco más complicada, pero también con final feliz. Tengo ganas, ilusión y la necesidad de contar cada mañana el momento, también complicado, que nos ha tocado vivir”, sentenciaba este miércoles la presentadora.