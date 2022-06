Ana Rosa Quintana ya conoce los nuevos problemas de salud

Ana Rosa Quintana afronta ya la recta final de su tratamiento contra el cáncer de mama. Lleva padeciendo esta enfermedad desde que le dieron aquel triste diagnóstico allá por el mes de noviembre de 2021.

El caso es que Ana Rosa Quintana sabe perfectamente lo mal que se pasa estando enferma. Y se ha quedado preocupada al ver como una de sus mayores rivales televisivas ha tenido un problema de salud en las últimas horas. No da crédito a la revelación que ha visto a través de las redes sociales.

Ana Rosa ya sabe que la periodista de Antena 3, Susanna Griso, ha sufrido un contratiempo en forma de enfermedad. No es una dolencia tan grave como la que sufre la conductora de Telecinco, pero en cierto modo le va a trastocar sus planes en los próximos días.

Ana Rosa Quintana es consciente de los nuevos problemas de salud

Y es que Susanna Griso acaba de recibir una de las peores noticias de los últimos tiempos. La veterana periodista de Atresmedia se ha contagiado de Covid. Sabedora de que es un personaje famoso, la presentadora de Espejo Público ha querido exponer la noticia a través de su cuenta de Instagram.

"He resistido con una gran sobreexposición, tanto es así que llegué a pensar que era casi inmune. Así se ha expresado junto a una foto del test de antígenos para verificar que lo mal que se sentía podría haber derivado de un contagio.

Hay que reseñar que durante estos dos años últimos años de pandemia, Susanna Griso no ha cogido el virus, pero por desgracia, esta semana ha caído. "Definitivamente, no lo soy. Más de dos años después y con tres dosis de vacuna, he caído. Por suerte, y gracias precisamente a la vacuna, los síntomas son leves y espero volver pronto a la tele. Gracias por preguntar", agradecía a los seguidores su preocupación.

Lo que le queda a la rival televisiva de Ana Rosa Quintana es quedarse lo más aislada posible en una habitación de su casa para evitar males mayores. Y es que sería una mala noticia que algún miembro de su familia cayese contagiado por su culpa.

Este miércoles, era Roberto Brasero, el presentador de Antena 3, el que se ponía al frente del espacio que habitualmente conduce Griso. Todo apunta a que el famoso 'hombre del tiempo' continúe llevando a cabo esta labor hasta que la comunicadora se recupere del todo en su casa.

¿Dónde se pudo contagiar Susanna Griso?

Da la casualidad de que Susanna Griso se ha contagiado después de pasar el finde semana en una fiesta organizada por la empresaria Sandra García-Sanjuán.

Muchas famosas se desplazaron hasta Malta para celebrar su cumpleaños. Un evento de gran afluencia que pudo ser el causante del contagio inoportuno de la presentadora de Antena 3.

Mar Flores, entre otras, también acudió al citado evento. Ella ha sido una de las primeras en comentar en la publicación que ha hecho la rival de Ana Rosa Quintana para desvelar su positivo.

Así, la exmodelo no ha tenido problemas en hacerle saber que lo sucedido ha sido algo normal. "Era lo menos que podía pasar. Recuperará pronto… Ya convivimos con ello", le ha escrito en su post.

Y es que más de 300 personas se trasladaron desde España a Malta para la fiesta de la fundadora de la Gala Starlite. Con todo, Susanna compartió varias fotos de la fiesta, en las que salía junto a Paloma Cuevas, entre otras famosas españolas.